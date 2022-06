Com 70% de aproveitamento, desempenho do Paysandu em 2022 é o melhor dos últimos quatro anos

O início de 2022 do Paysandu é arrasador, pelo menos segundo as estatísticas. De acordo com um levantamento feito pela assessoria de comunicação do clube, e divulgado nesta sexta-feira (10), o Bicola tem 70% de aproveitamento nos 25 primeiros jogos desta temporada. O número é o melhor dos últimos quatro anos do clube.

O levantamento ainda faz recortes específicos, comparando o número de vitórias, empates e derrotas na temporada. Em todos os casos, o ano de 2022 do Paysandu é melhor, em comparação com temporadas anteriores.

Segundo as estatísticas, o desempenho do Papão nas primeiras nove rodadas da Série C de 2022 é o melhor do clube nos últimos quatro anos. O desempenho que mais se aproxima do atual ocorreu nas temporadas de 2019 e 2021, quando o Bicola alcançou 48% de aproveitamento, entre a 1ª e a 9ª rodada. Vale lembrar que em 2019, a equipe alviceleste "bateu na trave" na disputa por uma vaga à Série B.

Além disso, o ano de 2022 é o melhor em termos de vitórias, derrotas e empates da equipe principal. Nesta temporada, as vitórias representam 64% dos placares bicolores. Enquanto isso, as derrotas equivalem a apenas 16% dos resultados na temporada. Em ambos os casos os números são os melhores dos últimos quatro anos.

Embalado pelos números positivos, o Paysandu volta a campo pela Série C neste domingo (12), às 19h, contra o Botafogo-PB, pela 10ª rodada do torneio. A partida, que será realizada no estádio da Curuzu, em Belém, terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.