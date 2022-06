Atacante do Paysandu faz corte de cabelo inusitado em homenagem ao clube e torcida aprova; veja

O atacante Marcelo Toscano resolveu dar um tapa no visual e acabou deixando a torcida do Paysandu surpresa. Através das redes sociais, o atleta divulgou uma foto do seu novo corte de cabelo, baseado nas cores do Papão da Amazônia e causou grande alvoroço.

Toscano aderiu ao estilo de corte moicano, com destaque para as cores em tom azul celeste e branco. O resultado foi mostrado em sua conta no Twitter, onde dezenas de torcedores comentaram o resultado do visual.

Em campo, Toscano tem sido opção do técnico Márcio Fernandes durante as partidas pela Série C. O último jogo disputado pelo atacante foi contra o Manaus, na oitava rodada. Até aqui, o atleta tem oito jogos pela competição e um gol marcado. Na última rodada Toscano foi vetado pelo departamento médico, mas já está liberado para os treinos com bola e é opção para a partida contra o Botafogo-PB, neste domingo, na Curuzu.

Veja: