Jogadores e membros da comissão técnica do Paysandu tomam dose de reforço contra a covid-19; veja

Jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do Paysandu tomaram a dose de reforço contra a covid-19. O fato aconteceu nesta quarta-feira. Entre uma partida e outra pela Série C do Campeonato Brasileiro, os bicolores se vacinaram contra a gripe e, de quebra, receberam nova dose do imunizante.

Até o mascote do clube, o Lobo, participou da ação e recebeu a vacina.

Veja: