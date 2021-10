Paysandu: Elenco recebe segunda dose da vacina contra a covid-19 e meia inicia transição física

O Paysandu se reapresentou na quarta-feira (6), após o empate em 0 a 0 com o Criciúma, na abertura do quadrangular de acesso da Série C. Antes do elenco partir para os treinos, na Asbep, em Ananindeua, o elenco recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19.

Segundo o clube, em uma parceria com a Prefeitura de Belém, o elenco, integrantes da comissão técnica e funcionários do Bicola foram imunizados. Depois, o grupo partiu para o treinamento, com algumas novidades.

O meia Ruy foi liberado para transição, enquanto o volante Paulinho deve também iniciar o mesmo processo nesta quinta-feira (7). Já os laterais Marcelo e Leandro Silva e o atacante Robinho iniciaram o tratamento no departamento de saúde. Já o atacante Tcharlles segue em recuperação.

No reencontro com a torcida bicolor, o Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (11), às 20h, para enfrentar o Botafogo-PB. A partida, no Estádio da Curuzu, tem transmissão lance a lance em OLiberal.com, pré e pós-jogo no O Liberal.