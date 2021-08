VÍDEO: em vacinação, jogador do Paysandu reclama da agulha e provoca risadas de companheiros

A vacinação contra acovid-19dos jogadores, membros da comissão técnica, além do staff do Paysandu, rendeu um vídeo inusitado. Vários atletas fizeram fotos e gravaram stories do momento em que estavam se vacinando, porém, o descontraído volante Bruno Paulista, questionou sobre a dor que a agulha e rendeu risadas dos companheiros de clube.

No momento em que recebeu a dose da vacina, o jogador falou: “Nossa! Quem foi que falou que não dói isso aqui, pelo amor de Deus?”. O vídeo ganhou as redes sociais e alguns torcedores questionaram o “medo” de agulha, com as tatuagens do jogador, outros brincaram com a situação.

Assista

Comentários dos torcedores

“Sentiu. Tá fora do próximo jogo”

“Como assim medo de agulha? Ele é cheio de tatuagem”

“Só jogava um tempo, agora fica fora dos dois”

Bruno Paulista, 25 anos, teve passagens pelo Bahia-BA, Vasco da Gama-RJ e Londrina-PR, além de ter jogado temporadas no futebol português defendendo as equipes do Sporting e CD Fátima. Com a camisa do Paysandu neste ano foram 12 partidas disputas e um gol marcado.