Jogadores do Paysandu tomam a primeira dose da vacina contra a covid-19

Os jogadores, comissão técnica e funcionários do Paysandu receberam a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta segunda-feira (2). O lateral esquerdo Diego Matos, o atacante Rildo, o volante Bruno Paulista, o goleiro Elias Curzel e o atacante Luan foram alguns dos vacinados. No total, a Prefeitura de Belém de disponibilizou 50 doses para o clube alvicelestes.

“Graças a deus esse dia chegou. Esperei muito por esse momento. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Então eu sou grato a Deus e a ciência. E chegou meu dia e agora é esperar a segunda dose para ficar de vez longe desse vírus. Agradeço ao apoio da prefeitura e também ao Paysandu que vai vacinar todos os funcionários. Uma preocupação grande com todos do clube”, afirmou o lateral Diego Matos.

O atacante Rildo estava feliz pela vacinação e lembrou das vítimas da covid-19.

“Graças Deus estamos vacinando. Perdemos muitas pessoas e elas não tiveram a oportunidade de tomar a vacina. Na minha família mesmo a gente perdeu. Eu fico feliz por tomar a vacina. E que toda a população possa se vacinar para ter o estádio cheio e o apoio da torcida que será importante. Todo mundo está com saudade da torcida no estádio. É o 12º jogador e logo estaremos juntos”, comentou.

A vacinação foi acompanhada pelo prefeito Edmilson Rodrigues e o secretário de saúde Maurício Bezerra.

“Planejamento tem que estar baseado nas demandas sociais. Percebendo que os clubes paraenses possuem argumento correto, porque viajam, precisam treinar e tem contato com pessoas que não foram vacinadas e o risco é grande, então tem que vacinar o jogador e também dirigentes, técnico, assistentes, fisioterapeuta, até a comunicação, porque não adianta fazer gol e não ter ninguém registrar”, disse o prefeito de Belém.

Os jogadores do Paysandu foram vacinados logo após o treino realizado na Curuzu. Eles voltam a treinar na manhã desta terça-feira. No domingo (8), às 18 horas, o Papão enfrenta o Botafogo-PB, no Almeidão, em João Pessoa (PB), pela 11ª rodada da Série C. O jogo terá transmissão lance a lance em Oliberal.com.