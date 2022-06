Botafogo-PB contrata zagueiro ex-Paysandu e jogador pode estrear contra o Papão

O Botafogo-PB, próximo adversário do Paysandu na Série C, deve anunciar a contratação de mais um jogador para o setor defensivo. O zagueiro William Alves, ex-Papão, já aparece regularizado pelo Belo, no BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)e pode estrear no jogo de domingo (12), contra o time bicolor.

O zagueiro de 35 anos atuou pelo Paysandu em 2015, quando o Papão disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a camisa bicolor, o jogador fez 16 partidas e marcou um gol.

Ainda em 2015, William saiu do Paysandu e foi jogar na Europa, no Vitória, de Portugal. Na temporada seguinte, ele foi para o Al-Batin, da Arabia Saudita. Além disso, o jogador teve passagens expressivas pelo Santa Cruz, onde ficou até 2021. O último clube do atleta foi o Metropolitano-SC, onde disputava a Segunda Divisão do Campeonato Catarinense.

A contratação do Belo vem com o intuito de reforçar ainda mais o setor defensivo do time. Nos últimos quatros jogos pela Série C, o time sofreu apenas um gol.

Atualmente, o Botafogo-PB está a um ponto de distância do Paysandu, que é o vice-líder, com 18 pontos.

Agenda

Botafogo-PB e Paysandu se enfrentam no próximo domingo (12), às 19h, na Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)