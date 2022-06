Obras no CT do Paysandu reiniciam na próxima semana, afirma presidente Maurício Ettinger

Após ficar meses com as obras do Centro de Treinamento paradas, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, garante que local passará por obras novamente na próxima semana. Em entrevista exclusiva com o mandatário bicolor, Ettinger falou sobre o local, motivos da paralisação das obras e como o clube vai destinar recursos para o patrimônio bicolor.

A equipe de O Liberal fez imagens da área que pertence ao Papão, no bairro das Águas Lindas, em Ananindeua (PA), região metropolitana de Belém. O local recebeu um pórtico em 2016, na época inaugurado na gestão do presidente Alberto Maia, mas desde então o clube não conseguiu manter as obras, passando pela administração dos presidentes Alberto Maia, Sergio Serra, Tony Couceiro e Ricardo Gluck Paul, além do primeiro ano de mandato de Maurício Ettinger, que pretende dar ao local uma cara nova.

“As obras iniciam na próxima semana. Daqui uns dez dias teremos ciência do que mudou com as chuvas e as novas previsões. A previsão é que um campo saia nesse ano, mas só podemos afirmar daqui uns 10 dias”, contou o mandatário bicolor.

Essa foi uma promessa da gestão de Maurício Ettinger, que busca em amigos, parceiros e na torcida, uma forma de fazer a “engrenagem’ funcionar. A área de 113 mil metros quadrados teve um pequeno avanço em 2019, na gestão de Ricardo Gluck Paul, mas a chegada da pandemia de covid-19 e sem jogos com bilheteria, fez o clube repensar o investimento. Em 2020 ações foram realizadas como sócio-torcedor para o CT, além da vaquinha virtual, com meta de arrecadação de R$1 milhão, mas depois de dois anos, foi arrecadado quase R$37 mil.

Agora, Maurício Ettinger garante que algumas ações serão feitas para mobilizar o torcedor bicolor, além de citar de onde vem boa parte da verba para as obras, mas sem revelar valores.

“[O investimento para as obras vem] abnegados e ações e mais patrocinadores”, revelou.

O espaço em Ananindeua intitulado “CT Raúl Aguilera”, possui no projeto cinco campos de futebol voltados para a base e o profissional, refeitório, dormitório, academia, lavanderia, estacionamento, salas administrativas e também voltada para o Departamento Médico.