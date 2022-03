Após queda na Copa do Brasil, executivo do Paysandu descarta consequências no planejamento

O Paysandu foi eliminado na Copa do Brasil e com uma goleada de 4 a 1 para o CSA, pela segunda fase do torneio. Com o resultado, o Papão deixou de encaixar R$ 1,9 milhão, cota para o classificado do duelo. Em contato com a equipe de O Liberal, o executivo de futebol do clube, Fred Gomes, admitiu o impacto financeiro, mas descartou que consequências negativas no planejamento para traçado:

"O impacto financeiro afeta sim, porém não apenas o Paysandu, e sim, a todos da Série C que estejam na Copa do Brasil. Este valor seria de extrema importância para nos ajudar no ano, mas esta perda não terá nenhum tipo de aspecto negativo no planejamento traçado desde o início deste ano", afirmou Fred.

Apesar do segundo jogo consecutivo tomando quatro gols e das críticas de torcedores, Fred Gomes destacou que a avaliação da diretoria sobre o elenco não mudou. Além disso, o cronograma permanece o mesmo: ao final do Parazão, contratações devem ser feitas para a disputa da Série C.

"Em relação ao planejamento para o restante da temporada, posso dizer que segue tudo dentro do cronograma. Estamos em disputa do campeonato regional, onde temos totais chances de buscarmos este tricampeonato. Falando na Série C, já deixamos bem claro que iremos, ao término do estadual, reforçar nossa equipe e mantemos esta mentalidade, pois nosso objetivo no Paysandu além de ser tricampeão paraense é levar o clube à Série B do Nacional", concluiu Fred.

O próximo desafio do Papão é no domingo (20), às 9h30, contra o Tapajós, no Estádio do Souza. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.