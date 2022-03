Adversário do Remo e do Paysandu na Série C já faturou mais de R$3 milhões na Copa do Brasil

O futebol brasileiro vive um momento curioso na Copa do Brasil. Várias “zebras” apareceram na competição, deixando clubes como Vasco da Gama-RJ, Grêmio-RS, Internacional-RS, Sport-PE, Avaí-SC e Náutico-PE de fora. Um dos clubes que está na terceira fase da Copa do Brasil é o Altos-PI, que eliminou na competição o Sport-PE e o ABC-RN e já faturou mais de R$3 milhões em cotas do torneio com sete jogadores que passaram pelo futebol paraense.

Somando as duas fazes a cota de participação de R$620 mil, mais a passagem para a segunda fase R$750 e mais a vaga na terceira etapa R$1.900, o Altos já embolsou R$3.270,00,00 milhões. Já o Paysandu, eliminado pelo CSA-AL na segunda fase, faturou R$1.370 milhão. O Remo, único representante do Pará na competição e que entra somente na terceira fase, garantiu R$1.900 milhão.

O Altos será adversário do Remo e do Paysandu no Brasileirão da Série C em 2022. O clube piauiense possui no time atletas velhos conhecidos do torcedor paraense, alguns deles foram campeões vestindo as camisas do Leão e do Papão.

Veja a lista

Zagueiro - Mimica - Ex-Remo campeão paraense 2018 e 2019 e subiu com o Leão para a Série B em 2020

Lateral direito - Júlio Ferrari – Teve passagens pelo São Francisco, São Raimundo, Águia de Marabá

Volante - Alexandre Pinho - Ex-Tuna, Bragantino, Independente de Tucuruí, Pinheirense, Sport Belém e Paragominas. Esteve no elenco da Águia do Souza, vice-campeão paraense em 2021.

Volante - Marconi - Ex-Águia na temporada de 2016

Atacante - Danilo Bala - Ex-Remo na temporada 2019

Atacante - Betinho - Ex-Paysandu e Independente de Tucuruí - Campeão Paraense e da Copa Verde pelo Papão na temporada 2016.

Atacante - Elielton - Ex-Remo e Paysandu - Campeão paraense com o Remo 2018 e com o Paysandu em 2020. Teve passagens também pelo Tapajós e São Francisco.