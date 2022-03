Após quase 17 anos, Paysandu volta a ser goleado por quatro gols em jogos seguidos

A eliminação na Copa do Brasil e a perda da cota de R$ 1,9 milhão não foram as únicas notícias ruins para o Paysandu neste meio de semana. O time quebrou uma marca negativa na goleada sofrida por 4 a 1 para o CSA, pela segunda fase da Copa do Brasil. Após 16 anos e seis meses, o Papão voltou a perder dois jogos consecutivos tomando quatro gols.

A última vez que isso tinha acontecido foi em setembro de 2005, na última vez que o clube disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Num espaço de três dias, o Bicola perdeu para Goiás e São Paulo, ambos os jogos por 4 a 1.

Agora, o Paysandu voltou a ser goleado em partidas consecutivas. Antes da eliminação para o CSA, o Papão tinha perdido por 4 a 0 para o Castanhal, em jogo da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paraense. Ainda assim, o time terminou com a melhor campanha do estadual, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Resta saber se o Paysandu conseguirá derrubar esta incômoda escrita. O próximo desafio é no domingo (20), às 9h30, contra o Tapajós, no estádio do Souza. O duelo é válido pelo jogo de ida das semifinais do Parazão 2022. O mando é do Boto. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Goleadas sofridas há quase 17 anos:

21/09/2005: Goiás 4x1 Paysandu - Brasileirão

24/09/2005: São Paulo 4x1 Paysandu - Brasileirão