Paysandu vencia Botafogo-PB há um ano e encaminhava acesso à Série B; veja onde estão os jogadores

No dia 17 de setembro de 2023, há exato um ano, o Paysandu venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 pela terceira rodada do quadrangular da Série C. O gol da vitória foi marcado por Jacy Maranhão nos minutos finais, garantindo a alegria dos mais de 40 mil torcedores presentes no Mangueirão. Foi a primeira vez desde a criação do atual modelo de disputa do quadrangular que o time bicolor encaminhou o acesso à Série B.

Além de Jacy, outros personagens estiveram em campo no jogo memorável da caminhada alviceleste até a Segunda Divisão em 2024.

Confira os jogadores que participaram da partida:

Matheus Nogueira

Edílson

Wanderson

Wellington Carvalho

Kevyn (Eltinho)

João Vieira (Jacy Maranhão)

Geovane (Arthur)

Robinho (Juninho)

Vinícius Leite

Nicolas Careca (Ronaldo Mendes)

Mário Sérgio

Técnico: Hélio dos Anjos

Hoje, nove dos 16 jogadores que atuaram naquele jogo não estão mais no clube paraense, incluindo o técnico Hélio dos Anjos. O comandante bicolor foi demitido devido aos resultados negativos do Paysandu na Série B desta temporada.

VEJA MAIS

Veja onde estão alguns desses jogadores:

Wellington Carvalho : Após deixar o Paysandu, o zagueiro passou pelo Amazonas e CSA, e está atualmente sem clube.

: Após deixar o Paysandu, o zagueiro passou pelo Amazonas e CSA, e está atualmente sem clube. Eltinho : Depois do Paysandu, o lateral foi para o IF São Joseense-PR e defende atualmente o Paraná Clube, onde conquistou o título da segunda divisão do Campeonato Paranaense.

: Depois do Paysandu, o lateral foi para o IF São Joseense-PR e defende atualmente o Paraná Clube, onde conquistou o título da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Jacy Maranhão : O volante e autor do gol decisivo também foi dispensado pelo Paysandu, mas logo foi contratado pelo Operário Ferroviário, rival do Papão na Série B.

: O volante e autor do gol decisivo também foi dispensado pelo Paysandu, mas logo foi contratado pelo Operário Ferroviário, rival do Papão na Série B. Geovane : Também deixou o Paysandu, passou pelo Santo André no Paulistão, jogou a Série B pelo Vila Nova e atualmente está no Portimonense, de Portugal.

: Também deixou o Paysandu, passou pelo Santo André no Paulistão, jogou a Série B pelo Vila Nova e atualmente está no Portimonense, de Portugal. Arthur : Após ser dispensado pela equipe Bicolor, o meia defendeu o Madureira-RJ, Mixto-MT e hoje joga no Serrano-RJ.

: Após ser dispensado pela equipe Bicolor, o meia defendeu o Madureira-RJ, Mixto-MT e hoje joga no Serrano-RJ. Ronaldo Mendes : O meia foi dispensado pelo Paysandu e foi contratado pela Chapecoense para disputar o Campeonato Catarinense e a Série B 2024.

: O meia foi dispensado pelo Paysandu e foi contratado pela Chapecoense para disputar o Campeonato Catarinense e a Série B 2024. Vinícius Leite : Um dos poucos remanescentes de 2023 que ficou para a Série B, acabou deixando o clube e assinou com o Botafogo-PB em julho deste ano, disputando novamente a Série C.

: Um dos poucos remanescentes de 2023 que ficou para a Série B, acabou deixando o clube e assinou com o Botafogo-PB em julho deste ano, disputando novamente a Série C. Nicolas Careca : O atacante foi dispensado pelo Paysandu e acertou com o FC Anyang, da Coreia do Sul, time que lidera a segunda divisão local.

: O atacante foi dispensado pelo Paysandu e acertou com o FC Anyang, da Coreia do Sul, time que lidera a segunda divisão local. Mário Sérgio: O atacante saiu do Paysandu após polêmicas salariais, voltou ao Mirassol e depois foi para a Chapecoense, também da Série B.