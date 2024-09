Vitória do Paysandu melhor que o esperado; emoção para o Remo na Série C

Para o Papão, foi melhor do que precisava ser

Vencer e quebrar o jejum já era o suficiente para o Paysandu. A forma, de virada sobre o Guarani, foi ainda melhor do que o esperado. Demonstrou comprometimento e garra do time, além de marcar a confirmação de um novo ciclo com Márcio Fernandes.

Amanhã, contra o América Mineiro, o desafio será consolidar esse novo ciclo, com novas ideias e um ânimo renovado. O Papão reacendeu as esperanças e tem 12 rodadas para conquistar mais 15 pontos, garantindo assim a salvação. Atualmente, o time bicolor tem 38,4% de aproveitamento na Série B. Nas rodadas restantes, precisará alcançar 41,6% para fechar a campanha com a pontuação considerada segura: 45 pontos.

Haja emoção nessa disputa de acesso

Não há vida fácil para ninguém na disputa de acesso, especialmente no grupo do Remo, na Série C. Talvez a próxima rodada traga alguma definição. Pelo menos, o Leão Azul está bem posicionado e tem sido competitivo o suficiente para manter as esperanças vivas.

Para os azulinos, um desafio é o fato de serem visitantes em duas das três últimas rodadas, incluindo o próximo sábado, contra o Volta Redonda. Até o Botafogo, com apenas um ponto, segue vivo na disputa. O fato é que este quadrangular está desenhado para trazer emoções fortes até o último momento. Os torcedores mais apaixonados que se preparem, pois o que vem pela frente promete testar a saúde cardíaca.

Baixinhas

Em três rodadas da fase, o ala Raimar, o volante Bruno Silva e o atacante Pedro Victor já estão pendurados com cartões amarelos. Bruno Silva acumula cinco cartões em seis jogos pelo Leão Azul. Sem esses números, ele não seria o "caçador" Bruno Silva.

Sob o comando de Márcio Fernandes, o venezuelano Esli Garcia passou a ter mais contato com a bola, agora jogando mais centralizado como meia ofensivo. Ele já respondeu bem nessa função contra o Guarani, tornando-se uma peça mais importante. Como meia central, Garcia tem menor desgaste físico, o que resolve o problema apontado por Hélio dos Anjos para preteri-lo anteriormente.

As bilheteiras renderam ao Remo R$ 3.053,00 de lucro nesta Série C. O clube vendeu 154.285 ingressos em 11 jogos como mandante, com uma média de 14.025 por partida. A segunda melhor média da Série C é do Figueirense, com 6.513 pagantes por jogo.

Com a distância para a zona de rebaixamento em apenas dois pontos, o Paysandu corre o risco de entrar na faixa vermelha nesta semana. Os três times que podem superar o Papão também jogam como visitantes nesta rodada: o Ituano enfrenta o Avaí em Florianópolis, a Chapecoense enfrenta o Vila Nova em Goiânia, e a Ponte Preta encara o CRB em Maceió.

Os laterais Edilson e Kevin foram muito bem avaliados por Márcio Fernandes pelo desempenho no segundo tempo contra o Guarani. Também em alta estão os atacantes Borasi e Jean Dias. Por outro lado, Juan Cazares perde espaço a cada jogo.

Raimar foi o mais nervoso do time do Remo contra o Volta Redonda. Cometeu erros bobos nos primeiros 20 minutos, mostrando claramente sua insegurança. A energia da torcida, em um jogo de grande responsabilidade, afetou negativamente o time como um todo.

Lisca, técnico do América Mineiro, foi cogitado em meio à crise recente do Paysandu. Quando ouviu que o executivo Ari Barros teria sondado Lisca em nome do Paysandu, Hélio dos Anjos declarou guerra ao colega. Lisca cumprirá suspensão amanhã, após ser expulso no jogo contra o Santos.