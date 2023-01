Josué Teixeira se reúne com diretoria da Tuna e demissão não está descartada, afirma fonte

A Tuna Luso não começou a temporada da melhor forma. A Águia Guerreira realizou até aqui dois amistosos e perdeu ambos. Com alguma tensão nos bastidores, uma fonte interna de O Liberal revelou que o técnico Josué Teixeira pode deixar o clube.

A reportagem entrou em contato com o próprio Josué Teixeira para falar sobre o tema. O treinador da Tuna, sem confirmar que teria pedido para deixar o clube, confirmou que fará uma reunião com a diretoria da Águia Guerreira nesta terça-feira (24).

A equipe lusitana entrou em campo duas vezes até aqui, na temporada. O primeiro amistoso foi contra o Tesla, em que a Lusa perdeu por 4 a 2. Depois, foi a vez da Tuna ser vencida por 2 a 1 para o Badalados, equipe amadora de Ananindeua.

Vale lembrar, no próximo domingo (29), às 9h30, no Estádio da Curuzu, para um amistoso contra o Paysandu. Até o momento, o Campeonato Paraense está suspenso. Enquanto a situação persiste, as equipes realizam jogos preparatórios até o início do estadual 2023.

Josué Teixeira

Técnico da Tuna, Josué Teixeira assumiu o clube em abril de 2022, com o o foco na Série D do Brasileiro. Apesar de não ter conquistado vaga na segunda fase, a diretoria manteve Josué e o clube se preparou para esta nova temporada. Neste ano, a Lusa disputa o Parazão, a Série D do Brasileiro e a Copa do Brasil.