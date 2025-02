Após classificação na Copa do Brasil, Tuna encara o São Francisco pelo Parazão

Embalada pela classificação heroica para a segunda fase da Copa do Brasil, a Tuna Luso encara o São Francisco nesta segunda-feira (24), pela sétima rodada do Campeonato Paraense. O duelo ocorre às 10h, no Centro de Treinamento de Castanhal.

O duelo pode recolocar a Águia Guerreira de volta ao top 5 da tabela de classificação. Atualmente, a equipe está na sétima colocação, com oito pontos, e ainda não tem a vaga garantida na próxima fase do Parazão. Com isso, o time de Ignácio Neto vai com tudo para cima do Leão Santareno para conquistar a vitória e ficar mais perto da classificação.

Vale destacar que a Tuna vem de dois tropeços no campeonato. Na última rodada, a Águia empatou com o Castanhal por 2 a 2 e perdeu para o Remo por 3 a 0 na quinta rodada. Com isso, diante do São Francisco, o time tem a chance de se recuperar na competição.

A Águia do Souza está embalada pela vitória sobre o Sampaio Corrêa, na última quarta-feira (19), que garantiu a classificação para a segunda etapa da Copa do Brasil.

Já o São Francisco vive uma situação delicada na tabela. Só a vitória interessa para o time santareno. O Leão de Santarém está na última colocação, com apenas três pontos. Assim, apenas um triunfo sobre a Tuna poderia tirar a equipe da zona de rebaixamento.

No Parazão, o time faz uma campanha ruim, com cinco derrotas e apenas uma vitória, o que deixou o clube em uma situação complicada na tabela. À frente dele, brigando para não cair, estão o Caeté, com os mesmos três pontos, o Santa Rosa, com quatro, e o Independente, com cinco.