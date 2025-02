Após classificação, Tuna Luso conhece adversário da segunda fase da Copa do Brasil; confira

A Tuna Luso se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil após vencer o Sampaio Corrêa por 1 a 0, na última quarta-feira (19), no Souza. O gol da partida foi marcado no final do jogo, pelo zagueiro Dedé. Para a próxima etapa, a equipe cruzmaltina já tem um adversário definido: o CSA-AL.

O Azulão alagoano venceu o Boa Vista-RJ por 2 a 0, também na última quarta-feira (19), em Saquarema, no Rio de Janeiro. Os gols do duelo foram marcados por Igor Bahia e Betão, ainda no primeiro tempo. Com isso, a Águia Guerreira e o time de Alagoas se enfrentarão na segunda fase.

A partida ainda não tem data marcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o duelo deve ocorrer na casa do CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Conforme a tabela base do torneio, os duelos da segunda fase devem ocorrer entre os dias 6 e 13 de março.

Assim como na primeira fase, o confronto será único e eliminatório, sem vantagem para o time visitante. Em caso de empate, a disputa irá para os pênaltis.

Premiação

A classificação da Tuna Luso foi bastante comemorada pela equipe. Com o triunfo, o time receberá mais R$ 1 milhão de cota, além dos R$ 830 mil que a equipe já havia garantido pela primeira fase. Esses mesmos valores também serão pagos ao CSA, que faz parte do grupo III (Série C e outros), assim como a Águia Guerreira.

Agenda

Antes de encarar o Azulão, a Tuna ainda tem compromissos no Campeonato Paraense. Na próxima segunda-feira (24), a equipe enfrentará o São Francisco, pela sétima rodada da competição, e ainda terá o Caeté pela frente para fechar a primeira etapa do Parazão.