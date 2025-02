Dedé celebra gol da classificação histórica da Tuna: 'O mais importante da minha carreira'

O Estádio Francisco Vasques, o Souza, foi palco de uma tarde histórica para a Tuna Luso. Na última quarta-feira (20), a equipe paraense garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Sampaio Corrêa com um gol do zagueiro Dedé no final do segundo tempo. O gol do defensor garantiu a ida para a próxima fase da competição nacional e um milhão de reais em premiação.

Em entrevista exclusiva com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Dedé classificou o gol como o mais importante de sua trajetória no futebol, principalmente pelo valor financeiro que o clube receberá. "Sem dúvida. Fiz outros gols importantes, mas financeiramente creio que esse é o mais relevante, pela classificação. Tive alguns gols importantes pelo estadual, um que nos levou à final, mas esse foi especial porque manteve vivo o nosso sonho na Copa do Brasil", disse.

A atuação decisiva reforçou a identificação de Dedé com o clube e alguns torcedores até passaram a lhe chamar de ídolo. Para o zagueiro, nada mal. "Alguns torcedores falam que tenho grande vínculo com esse clube, pra alguns já sou ídolo pelo que já fiz e venho fazendo, isso me deixa muito feliz para evoluir ainda mais e deixar meu nome marcado na história da Tuna", disse.

Desafios no Campeonato Paraense

Apesar da euforia pela classificação na Copa do Brasil, Dedé admite que a equipe ainda precisa evoluir no Campeonato Paraense. Atualmente na sétima posição, a Tuna tem um desafio importante na próxima segunda-feira (24), quando encara o lanterna São Francisco, fora de casa (o jogo será em Castanhal), em busca de uma posição melhor na tabela e da aproximação de Remo e Paysandu, um pacto feito entre os atletas.

"Fizemos um pacto de sempre dar o máximo em todas as competições, e no Parazão estamos devendo. Nosso pacto no Paraense é brigar lá em cima com os dois grandes, mas estamos no meio da tabela e isso não pode acontecer pelo grupo que temos. Estamos vacilando, mas agora é focar no estadual, corrigir os erros e buscar a classificação entre os três primeiros", afirmou o zagueiro.

A Tuna tem sofrido com a constante mudança no elenco, mas Dedé acredita que o time está se entrosando. "Todo ano tem contratações, jogadores novos chegam e todo o grupo muda. Mas esse ano o Vinícius conseguiu manter uma base e repor bem as saídas. Os que chegaram estão entendendo rápido o estilo de jogo, temos nosso capitão Marlon, que conversa muito com a gente no vestiário e nos ajuda a entrosar o mais rápido possível."

O futuro de Dedé na Tuna

Com contrato até o final da Série D do Campeonato Brasileiro, Dedé revelou que recebeu propostas para sair, mas optou por permanecer no clube. "Conversei com o Vinícius e com a diretoria sobre minha saída, tivemos duas reuniões e eu optei por ficar. Sempre recebo propostas, mas decidi continuar aqui na Tuna. Ainda não sei o futuro, mas até então sigo aqui, vamos ver o que vem pela frente", disse o zagueiro.