Classificada para a segunda fase da Copa do Brasil, Tuna receberá cota milionária; veja o valor

A Tuna Luso conquistou uma vitória importante sobre o Sampaio Corrêa na última quarta-feira (19) e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O jogo ocorreu no Estádio do Souza, em Belém, e foi decidido pelo zagueiro Dedé, que marcou no final para selar o triunfo por 1 a 0 e garantir a classificação. Com isso, a Águia Guerreira receberá uma cota milionária do torneio.

Conforme a atualização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as cotas desta edição do torneio sofreram reajustes de 5% (Série A), 4,9% (Série B) e 5,39% (Série C e outros). Assim, com a classificação, a Tuna receberá o valor de R$ 1 milhão, destinado a clubes a partir da Terceira Divisão e outros do futebol brasileiro.

A equipe cruzmaltina já havia garantido a cota de R$ 830 mil só pela primeira fase. Com isso, o clube já soma uma premiação total de R$ 1,83 milhão. Caso o time de Ignácio Neto consiga chegar até a terceira fase do torneio, a premiação será de R$ 2.315.250.

Além da Águia Guerreira, Remo, Águia de Marabá e Paysandu também representam o Pará na disputa. O Leão Azul buscará a vaga na próxima quinta-feira (26), contra o GAS-RR, em Boa Vista. Já o Azulão enfrentará o Fluminense, ainda sem local definido, no mesmo dia. O Papão entra na competição apenas na terceira fase, por ser o atual campeão da Copa Verde.

O próximo confronto da Tuna na Copa do Brasil será contra o CSA-AL. Contudo, no Parazão, a equipe enfrentará o São Francisco na segunda-feira (24), às 10h, no CT de Castanhal. O duelo é válido pela sétima rodada do campeonato.