Faltando duas rodadas para o fim da 1ª fase, veja os destaque e quem está 'devendo' no Parazão

Faltando apenas duas rodadas para o término da primeira fase do Campeonato Paraense 2025, o Núcleo de Esportes de O Liberal decidiu realizar um novo balanço sobre o desempenho de cada equipe. Essa análise se baseia nas expectativas estabelecidas para cada time antes do início do torneio.

Após as seis primeiras rodadas, destacamos os times que estão "acima da média" e aqueles que estão "devendo" até o momento. Até aqui, o Capitão Poço foi o time que mais se destacou, enquanto a Tuna e o Caeté estão abaixo do que as projeções apontavam.

Na análise inicial, as projeções para o Capitão Poço indicavam que o time seria o lanterna da competição, sendo rebaixado ao fim do Parazão. No entanto, a Laranja Mecânica surpreendeu e chega à 7ª rodada do campeonato com chances claras de classificação para o mata-mata. O elenco se destacou por ser o único a ter conseguido marcar gols no Remo, líder do campeonato. Atualmente, a equipe ocupa a 6ª posição na tabela do Campeonato Paraense, com 9 pontos.

As projeções iniciais indicavam que a Tuna Luso brigaria ao lado de Paysandu e Remo na ponta da tabela. Apesar de começar a competição superando as expectativas, o time parece ter "perdido o gás" após sofrer duas derrotas nos clássicos disputados. A primeira foi uma derrota de 2 a 1, contra os bicolores na Curuzu, seguida por uma goleada de 3 a 0, imposta pelos azulinos no Mangueirão. Atualmente, a Águia Guerreira continua na zona de classificação para a próxima fase e ocupa a 7ª posição na tabela, com 8 pontos.



Nas projeções, o Caeté brigaria pela classificação para o mata-mata, já que o time vinha de outras edições na elite do Parazão e estaria "calejado" e pronto para brigar por algo a mais nesta edição. Contudo, a equipe vem fazendo uma péssima campanha, amargando a zona de rebaixamento, com apenas uma vitória em seis jogos. Atualmente, o clube ocupa a 11ª colocação e luta para não cair.