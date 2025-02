O resto é história! Nicolas torna-se o terceiro maior artilheiro do Paysandu no século XXI

Exatamente seis anos depois de balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Paysandu Sport Club, Nicolas Johann alcançou o posto de terceiro maior artilheiro bicolor no século XXI. Na noite da última segunda-feira (17), o Cavani da Amazônia garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Independente, pela sexta rodada do Campeonato Paraense, no Estádio Mangueirão, e chegou aos seu 63º gol pelo clube. O atacante ultrapassou a marca de Yago Pikachu, que tem 62, e agora está atrás apenas de Zé Augusto, com 76, e Robgol, 78.

Curiosamente, Nicolas marcou pela primeira vez no dia 17 de fevereiro de 2019, quando o Papão venceu o Clube do Remo por 3 a 0, também no Mangueirão. E ontem, 17 de fevereiro de 2025, o ídolo bicolor fez seu 63º gol, no mesmo palco.

O gaúcho da cidade de Alegria destaca a marca histórica que o coloca em um seleto grupo de goleadores. “Quando cheguei aqui, não tinha como imaginar que um dia eu passaria o Pikachu, mas as coisas fluíram naturalmente desde o meu primeiro ano. Sempre trabalhei bastante para dar o meu melhor e contribuir com o Paysandu. Agradeço a todos os jogadores que estiveram comigo em todos esses anos de clube e colaboraram comigo para que eu pudesse chegar a esses números tão expressivos. É motivo de muito orgulho para mim”, afirmou o camisa 11.

Dos 63 gols, 30, quase metade, foram de cabeça. Outros 26 saíram de pé direito, seis de canhota e um de barriga. O mais bonito foi marcado ano passado, no Estádio Banpará Curuzu, no dia 7 de fevereiro, quando o Papão venceu o Bragantino por 2 a 1, pelo Campeonato Paraense. Nicolas marcou o gol que Pelé não fez, do meio de campo.

Nicolas chegou ao Paysandu em 2019 e ficou até a metade de 2021. Ele retornou ao clube em 2024. No total, disputou 162 partidas com a camisa bicolor e conquistou três títulos paraenses e uma Copa Verde. O atleta também coleciona quase 20 premiações individuais entre Troféu Camisa 13, Troféu Meio de Campo e Troféu da FPF.