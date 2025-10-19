Pedro se destaca e Flamengo vence o Palmeiras no Maracanã Time paulista sofreu com erros individuais não conseguiu superar o Mengão Estadão Conteúdo 19.10.25 18h27 Pedro marcou o terceiro gol rubro-negro (Gilvan de Souza / CRF) Em uma das partidas mais aguardadas da temporada, o Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo, por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Classificado como uma "final antecipada", o jogo foi decidido em detalhes. Diante de 71 mil torcedores, o time de Abel Ferreira até jogou bem, mas sofreu com erros individuais e viu Pedro desequilibrar marcando gol, dando assistência a De Arrascaeta e sofrendo penalidade convertida por Jorginho. Os paulistas, que balançaram as redes com Vitor Roque e Gustavo Gómez, reclamaram da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. A equipe alviverde reclamou de um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo e pediu irregularidade no lance que originou a penalidade para os cariocas. O lateral Piquerez chegou a ser expulso após o apito final por demonstrar indignação com o juiz. O resultado fez o Flamengo chegar aos mesmos 61 pontos do Palmeiras, que continua na liderança pelo critério de desempate (19 vitórias a 18). Vale ressaltar que a dupla ainda tem uma partida a menos em relação ao número de rodadas por causa da participação no Mundial de Clubes da Fifa. VEJA MAIS F1: Verstappen vence GP dos EUA de ponta a ponta de se aproxima da McLaren; Bortoleto é o 18º Holandês fez um final de semana perfeito e segue vivo na disputa pelo título Real Madrid sofre, mas marca após expulsão no Getafe, vence e retoma a liderança de La Liga Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada Agora, ambas as equipes voltam as atenções para a disputa das semifinais da Copa Libertadores no meio de semana. Na quarta-feira, o Flamengo sobe novamente ao gramado do Maracanã para enfrentar o Racing pelo confronto de ida. Já na quinta, o Palmeiras joga na altitude de Quito, contra a LDU, na primeira partida com os equatorianos por uma vaga na decisão. Como era de se esperar, a partida começou com a temperatura lá no alto. Empurrões, duras disputas pela bola e reclamações por parte de ambas as equipes elevaram a fervura de uma partida que já começou quente nos dias que antecederam o confronto. Trocas de farpas entre os dirigentes e polêmicas de arbitragem deram o tom durante a semana. Mesmo jogando no Maracanã, o Palmeiras adotou uma postura de protagonismo e tomou as rédeas da partida desde os primeiros minutos. A equipe paulista pressionou a saída de bola adversária e explorou jogadas aéreas - os palmeirenses reclamaram bastante de um pênalti após Jorginho deslocar Gómez com os braços dentro da área. Mas como detalhes fazem a diferença em partidas deste tamanho, foi o Flamengo quem saiu na frente. Pedro girou sobre a marcação de Bruno Fuchs e deixou De Arrascaeta cara a cara com o estreante Carlos Miguel, que nada pôde fazer para evitar o gol rubro-negro, aos 9 minutos. O gol do Flamengo foi um reflexo do que como vem sendo as últimas partidas do time carioca. Apesar de não fazer atuações exuberantes, o time se sobressai pela vasta qualidade técnica de um elenco estrelado. Já o Palmeiras demonstrou uma atitude típica de uma equipe que se acostumou a estar sempre "nas cabeças" e não se abalou após sair atrás no placar. O time de Abel Ferreira manteve o ímpeto e aproveitou do momento em que o rival estava desnorteado pela lesão do zagueiro Léo Ortiz e empatou com Vitor Roque, de cabeça, aos 24 minutos. A reta final da etapa inicial foi marcada por um lance polêmico. Fuchs calçou Pedro dentro da área e o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. O Palmeiras reclamou de uma possível falta do atacante no zagueiro momentos antes - e também de Danilo em cima de Vitor Roque -, mas a penalidade foi confirmada e Jorginho deslocou Carlos Miguel para colocar novamente o Flamengo à frente, aos 41 minutos. O Palmeiras ainda se situava quando foi castigado por mais um erro individual. Aníbal Moreno cochilou e foi desarmado por Pedro próximo da grande área. A bola sobrou para De Arrascaeta, que deixou o companheiro em boas condições para fazer o terceiro dos cariocas, aos 45 minutos. A chuva, que não deu trégua no Rio nos últimos dias, se intensificou na volta do intervalo. O Palmeiras manteve a toada inicial, continuou indo para cima e quase diminuiu quando Vitor Roque acertou a trave após chute travado. Felipe Anderson também assustou em chute na entrada da área após ótima trama do time de Abel pela direita. Diante da sequência pesada que o calendário impõe, os treinadores recorreram aos banco de reservas a partir dos 15 minutos do segundo tempo. O técnico Filipe Luís ganhou força e velocidade com as entradas de Plata e Carrascal, ideais para o cenário de jogadas em contra-ataque. Abel oxigenou o Palmeiras com Allan, Sosa e Emi Martínez, mas a equipe paulista sentiu dificuldade para furar o bloqueio rubro-negro. Abel Ferreira foi para o tudo ou nada e mexeu no esquema com as entradas de Facundo Torres e Sosa, colocando o Palmeiras todo à frente. A estratégia demorou a surtir efeito e o Flamengo foi perigoso nos contragolpes. Aos 48 minutos, Gustavo Gómez se lançou à área e, quase como um atacante, diminuiu o placar. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 3 X 2 PALMEIRAS FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Saúl Ñíguez), Jorginho e De Arrascaeta (Plata); Luiz Araújo, Samuel Lino (Carrascal) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís. PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Facundo Torres), Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Andreas Pereira (Raphael Veiga), Maurício (Allan) e Felipe Anderson (Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. GOLS - Arrascaeta, aos 9, Vitor Roque, aos 24, Jorginho, aos 41, e Pedro, aos 45 minutos do primeiro tempo; Gustavo Gómez, aos 48 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Erick Pulgar, Alex Sandro e Carrascal (Flamengo); Maurício e Gómez (Palmeiras). CARTÃO VERMELHO - Piquerez (Palmeiras). ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO). PÚBLICO - 71.651 presentes. RENDA - R$ 5.983.920,00. LOCAL - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada 19.10.25 17h37 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 futebol Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20) 19.10.25 10h46