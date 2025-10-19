Real Madrid sofre, mas marca após expulsão no Getafe, vence e retoma a liderança de La Liga

Em dura visita ao Getafe, o Real Madrid sofreu, mas conseguiu retomar a liderança de La Liga. A entrada de Vinicius Júnior foi fundamental para o time merengue ganhar por 1 a 0 e subir aos 24 pontos, ultrapassando o arquirrival Barcelona. Depois de ser preterido pelo companheiro Rodrygo, o camisa 7 saiu do banco para irritar os oponentes e causar duas expulsões - apenas quando tinha uma mais, já na segunda parte da etapa final, os visitantes chegaram ao gol, com Mbappé.

Vini Júnior deixou adversários e também a torcida do Getafe na bronca por suas provocações com dribles e também palavras. Após as expulsões, ele recebia vaia a cada lance,. Mas parecia não se importar e quase deu assistência para um segundo gol. Carreras errou o alvo. O brasileiro ainda teve sua oportunidade, mas a batida subiu demais.

Depois de elogiar bastante Rodrygo e prometer achar uma nova posição para o jogador no lado direito, Xabi Alonso optou por escalá-lo pela esquerda mesmo, na vaga de Vini Júnior, com o qual vem disputando a posição de titular em parceria com o artilheiro Mbappé desde a largada da temporada.

O argentino recém-chegado Mastantuono continua com prestígio com o treinador espanhol, que não saca o garoto e tem de enfrentar a cara feia dos brasileiros a cada rodada, dependendo do tempo de jogo em campo de cada e/ou a escalação desde o início.

Irritados com a marcação de Villarreal x Barcelona para aos Estados Unidos, os jogadores das duas equipes repetiram o protesto que já vem ocorrendo em toda rodada, com 10 segundos parados em campo.

A bola rolou e o Real Madrid tentou se impor para resgatar a liderança perdida para o Barcelona na véspera - tinha de vencer. E Mbappé quase abriu o placar em batida de esquerda logo de cara. Aos poucos, contudo, as dificuldades aumentaram e a chances sumiram.

A marcação do Getafe, com linha de cinco atrás, era forte e complicava as ações do Real. Em um lance de ataque merengue, Mbappé tentou ganhar vantagem no corpo e acertou uma cotovelada em Iglesias, causando enorme revolta do oponente. Os mandantes ainda reclamaram muito de um possível pênalti cometido por Valverde.

Entrosado com Vini na seleção brasileira, Rodrygo não se acertava com Mbappé, o que deixava a equipe bastante 'comum' em campo e facilmente parada. O Getafe se defendia bem e ainda assustava em contragolpes. Em batida forte de Sancris no fim da etapa, os mandantes quase abriram o marcador. Courtois estava batido no lance.

Com duro jogo contra a Juventus, quarta-feira, pela Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu, Alonso manteve Vini Jr. no banco após o descanso. O astro estava ao lado do jovem Endrick, sonhando com a primeira oportunidade na temporada.

O futebol manteve-se ruim e, finalmente, com 10 minutos, Vini Jr. foi lançado. E na vaga de Mastantuono, com Alonso armando o time como prometera para aproveitar o entrosamento dos brasileiros.

Vini entrou e incendiou o jogo, provocando oponentes e sendo parado apenas em faltas, algumas até desleais. Masi dinâmico em campo, o gol merengue parecia questão de tempo, bastava um pouco mais de capricho nas finalizações. Mbappé, de primeira, assustou. Guler errou o alvo.

Com seus defensores amarelados, o técnico do Getafe trocou peças para tentar anular um abusado Vini Jr. Mas faltou cabeça aos donos da casa. Nyom, com poucos minutos em campo, agrediu Vini Jr. e foi expulso. O castigo veio de imediato com gol de Mbappé no primeiro lance após o cartão vermelho. Logo depois, foi a vez de Sancris ser expulso por nova falta dura no brasileiro.

Com dois a menos, o Getafe se postou para evitar uma derrota mais ampla. O Real Madrid 'alugou' o campo de ataque, mas a pontaria falha fez com que a rede adversária não fossem mais balançada. No fim, Courtois ainda teve de fazer bela defesa para garantir o placar.