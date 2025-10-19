F1: Verstappen vence GP dos EUA de ponta a ponta de se aproxima da McLaren; Bortoleto é o 18º Holandês fez um final de semana perfeito e segue vivo na disputa pelo título Estadão Conteúdo 19.10.25 18h27 Max Verstappen segue na cola das Mcleren e está vivo na disputa pelo título (Reprodução / F1 / X) Max Verstappen concluiu com uma vitória tranquila seu final de semana perfeito no GP dos EUA de Fórmula 1. O tetracampeão mundial foi pole position e venceu a corrida sprint no sábado e neste domingo, largando novamente na frente, foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada no Circuito das Américas, em Austin. Lando Norris, da McLaren, em segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o pódio. Com o resultado, o holandês da Red Bull diminuiu a vantagem da dupla da McLaren no Mundial de Pilotos. Oscar Piastri, que chegou em quinto lugar, continua como líder como 346 pontos, Lando Norris acumula 332, e Verstappen alcançou 306, faltando cinco corridas para o fim da temporada. Na largada, Verstappen manteve a primeira colocação, e Leclerc, que largou da terceira posição, aproveitou a primeira curva e tomou o segundo posto de Norris. Piastri ganhou uma posição, saindo de sexto para quinto. VEJA MAIS Verstappen ainda pode tirar o título da McLaren na Fórmula 1? Veja o cenário do fim da temporada Max Verstappen venceu o GP dos EUA, mas segue atrás de Oscar Piastri e Lando Norris na disputa pelo título mundial de pilotos da F1 GP dos Estados Unidos prorroga vínculo e permanece no calendário da Fórmula 1 até 2034 Borboleto reconhece dificuldade nos EUA: 'Primeira vez que não estou confortável com o carro' Vencedor da corrida sprint no sábado, Verstappen imprimiu um forte ritmo no início e logo abriu mais de 2 segundos para Leclerc, que sofria forte ataque de Norris. Na sétima volta, Carlos Sainz atingiu Kimi Antonelli e provocou a entrada do safety car virtual. Antonelli conseguiu voltar para a pista, mas Sainz precisou abandonar a prova. Gabriel Bortoleto, que largou da 16ª posição e ocupava a 13ª, foi o primeiro a parar nos boxes e caiu para a última colocação. Enquanto Verstappen abria vantagem (mais de 6 segundos) para Leclerc, Norris tentava superar o piloto da Ferrari, que tinha pneus macios, para chegar ao segundo lugar. Norris conseguiu a ultrapassagem na 21ª volta, mas a essa altura Versatppen já tinha mais de 10 segundos de vantagem. Pouco depois de perder a segunda posição, Leclerc foi aos boxes e perdeu mais posições. Na 31ª volta, Piastri, que era o quarto colocado, foi aos boxes e voltou em sétimo lugar. Norris parou duas voltas depois. Verstappen foi para a troca de pneus no 34º giro, mas sua vantagem era tão grande que ele retornou à pista como líder. Após as paradas de todos os pilotos, as primeiras posições eram iguais ao do início da prova: Verstappen na ponta, seguido por Leclerc, Norris, Lewis Hamilton e Piastri. Bortoleto, que chegou a ocupar a 12ª posição, foi novamente aos boxes e voltou ao último lugar na pista. Com 17 voltas para o final da corrida, Leclerc, com pneus médios, tentava resistir aos ataque de Norris, com macios, pela segunda posição. Na frente, Verstappen tinha mais de seis segundos de vantagem. A disputa prosseguiu até a parte final da prova, quando na 51ª volta Norris conseguiu a ultrapassagem para terminar na segunda posição. A próxima etapa da Fórmula 1 acontece a partir de sexta-feira na Cidade do México. O GP do México, 20ª das 24 etapas do Mundial, acontece no domingo às 17h (de Brasília). Confira o resultado do GP dos Estados Unidos: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP dos EUA Verstappen Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada 19.10.25 17h37 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 futebol Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20) 19.10.25 10h46