Borboleto reconhece dificuldade nos EUA: 'Primeira vez que não estou confortável com o carro' Estadão Conteúdo 18.10.25 20h37 Gabriel Bortoleto ficou no Q1 do treino classificatório para o GP dos EUA de Fórmula 1, larga apenas na 16ª colocação na prova deste domingo no Circuito das Américas, em Austin, nos EUA, e reconheceu que tem sofrido com o ritmo de sua Sauber desde o primeiro treino. "É a primeira vez no ano que eu realmente não estou me sentindo confortável com o carro", disse o piloto à Band. O brasileiro afirmou que a equipe tem mexido bastante no carro. "Mas acho que esse fim de semana tem sido difícil. O Nico (Hulkenberg) tem feito um ótimo trabalho, ele tem o mesmo carro que eu, ele só conseguiu achar um acerto que colocava ele em uma melhor situação", afirmou ele, sobre seu companheiro de equipe, que larga na 11ª posição. "Ele já esteve, em vários finais de semana, na posição que eu estou tendo, que é o primeiro do ano, na minha visão", completou. O piloto da Sauber prevê uma prova imprevisível no domingo e citou a sprint deste sábado, na qual partiu da última colocação e terminou em 11º, como exemplo. "É continuar trabalhando. Amanhã ainda tem uma corrida. A gente viu hoje na sprint que tudo pode acontecer, então é isso. Vamos lutar", afirmou Bortoleto. O GP dos EUA é a 19ª de 24 etapas do Mundial de Fórmula 1. Bortoleto é o 18º colocado, com 18 pontos. Hulkenberg é o 11º, com 37. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP dos EUA Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00