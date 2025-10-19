GP dos Estados Unidos prorroga vínculo e permanece no calendário da Fórmula 1 até 2034 Estadão Conteúdo 19.10.25 14h08 De olho no crescente mercado americano, apesar da forte concorrência com outras provas de automobilismo, como a Nascar e a Indy, a Fórmula 1 anunciou a extensão do acordo com o GP dos Estados Unidos até 2034, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Integrante do calendário da F-1 desde 2012, após uma ausência de cinco anos do país na categoria, o GP dos Estados Unidos é um dos três realizados em território americano atualmente, ao lado do GP de Miami, na Flórida, em maio, e do GP de Las Vegas, em Nevada, em novembro. "O GP dos Estados Unidos continua a crescer em força e popularidade", afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1. "A cada ano, o evento no Circuito das Américas se destaca, atraindo centenas de milhares de torcedores apaixonados que vêm testemunhar a emocionante ação na pista e absorver a energia vibrante do circuito e da cidade." De acordo com uma pesquisa encomendada pela categoria, a Fórmula 1 possui uma base de 52 milhões de fãs nos Estados Unidos, um crescimento de 11% em relação ao ano passado. O fim de semana de Fórmula 1 em Austin tem atraído 430 mil fãs ao circuito nos últimos anos - o público no GP de São Paulo, em 2024, foi de 291.717 pessoas em Interlagos. "Com este contrato, o Circuito das Américas ultrapassará Watkins Glen como a pista de Fórmula 1 que mais abrigou provas nos Estados Unidos. O Grande Prêmio dos Estados Unidos cresceu e se tornou um dos maiores eventos esportivos de fim de semana do mundo, com um impacto econômico anual incomparável", comentou Bobby Epstein, presidente do Circuito das Américas. O GP dos Estados Unidos, 20ª etapa da temporada de Fórmula 1, acontece neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília). Na caça à dupla da McLaren no Mundial de Pilotos, Max Verstappen larga na pole position, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto ocupa a 16ª posição no grid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP dos Estados Unidos Circuito das Américas calendário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 Carlos Ferreira Guto Ferreira, o técnico de futebol que veio do vôlei 19.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 futebol Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (10/10) 19.10.25 10h46