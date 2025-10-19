Verstappen ainda pode tirar o título da McLaren na Fórmula 1? Veja o cenário do fim da temporada Max Verstappen venceu a sprint em Austin, mas segue atrás de Oscar Piastri e Lando Norris na disputa pelo título mundial de pilotos da F1 Hannah Franco 19.10.25 16h50 Verstappen ainda pode tirar o título da McLaren? Veja cenário na reta final da F1 2025 (Divulgação/FIA) A Fórmula 1 desembarcou em Austin, nos Estados Unidos, neste fim de semana, e uma pergunta voltou a movimentar o paddock: será que Max Verstappen ainda consegue conquistar o título da temporada 2025? Com seis corridas restantes no calendário, o holandês da Red Bull Racing tem uma missão difícil pela frente de desbancar a dupla da McLaren, formada por Oscar Piastri e Lando Norris, que hoje ocupam as duas primeiras posições no Mundial de Pilotos. Neste domingo (20/10), Verstappen largou em busca de mais uma vitória, após triunfar de ponta a ponta na corrida sprint de sábado, também em Austin. 🏁 Classificação da F1 2025 após 18 etapas Com a temporada se encaminhando para o final, o cenário atual do campeonato está assim: 1º Oscar Piastri (McLaren) – 336 pontos 2º Lando Norris (McLaren) – 314 pontos 3º Max Verstappen (Red Bull) – 281 pontos Restam 166 pontos em disputa, contando com as corridas principais e as duas sprints restantes (GP de São Paulo e GP do Catar). VEJA MAIS F-1: Verstappen conquista pole do GP dos EUA, a 47ª da carreira; Bortoleto sai em 16º F-1: Verstappen domina e vence a sprint do GP dos EUA; Piastri e Norris batem e abandonam 📉 McLaren em queda e Verstappen em ascensão? Mesmo com a McLaren já tendo garantido o título do Mundial de Construtores, o desempenho recente da equipe inglesa não tem sido dominante. Desde o retorno das férias de verão, no fim de agosto, a McLaren venceu apenas o GP da Holanda, com Piastri. Já Verstappen, que ocupa o terceiro lugar na tabela, vem numa crescente: foi ao pódio nas últimas quatro etapas, somando 94 pontos no período, enquanto Piastri marcou 52 e Norris, apenas 39. Na sprint de sábado em Austin, o holandês venceu com autoridade. George Russell (Mercedes) e Carlos Sainz (Williams) completaram o pódio, enquanto os rivais da McLaren abandonaram. O bom momento de Verstappen também se explica por fatores técnicos. A Red Bull evoluiu no acerto do carro, especialmente em pistas com menos exigência aerodinâmica, como foi o caso de Monza e Baku, onde o holandês venceu. Segundo o comentarista de F1 Luciano Burti, apesar da recuperação, a McLaren ainda leva vantagem em boa parte do que resta no calendário. "A McLaren se sai melhor em pistas mais lisas, com curvas mais longas e temperaturas de asfalto elevadas. Acredito que em Austin, Interlagos, Catar e Abu Dhabi, eles vão se dar melhor. Já o México pode favorecer a Red Bull pelo ar rarefeito. Las Vegas é mais imprevisível", afirma Burti. 🏆 Ainda dá para Verstappen ser campeão? Apesar da reação, Verstappen ainda está 55 pontos atrás de Piastri e 33 de Norris. Para alcançar o título, o piloto da Red Bull precisa vencer com consistência e torcer por novos tropeços da McLaren. Burti, no entanto, é cético: "Tecnicamente falando, acho que foram vitórias pontuais. A Red Bull melhorou, mas o Max é o mesmo de sempre, muito acima da média. Só não acredito que será o suficiente para o título", diz o ex-piloto. Mesmo sem favoritismo, Verstappen segue vivo na disputa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 f1 Max Verstappen McLaren COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 