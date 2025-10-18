F-1: Verstappen domina e vence a sprint do GP dos EUA; Piastri e Norris batem e abandonam Estadão Conteúdo 18.10.25 15h13 Max Verstappen ganhou mais motivos para confiar numa virada e conquista do quinto título mundial consecutivo na Fórmula 1. Neste sábado, no Circuito das Américas, em Austin, o holandês viu os dois líderes do campeonato, Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, abandonarem após protagonizarem um acidente logo na largada da corrida sprint. A situação trouxe certa tranquilidade ao piloto da Red Bull, que resistiu às tentativas de George Russell, e venceu a prova rápida do GP dos Estados Unidos. Russell, da Mercedes, finalizou a sprint com a segunda colocação, seguido do espanhol Carlos Sainz, da Williams, que ficou em terceiro. Lewis Hamilton ficou em quarto, Charles Leclerc, em quinto. Pontuaram também: Alex Albon, Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli. O brasileiro Gabriel Bortoleto concluiu a etapa na 11ª colocação. O resultado fez Verstappen somar oito pontos na classificação de pilotos e encurtar a distância para Piastri e Norris. O australiano soma 336 pontos, o britânico 314, já o holandês vai a 281. Os pilotos voltam para a pista texana ainda neste sábado, às 18h (de Brasília), para a definição do grid de largada da corrida principal, agendada para este domingo, às 16h. A prova sprint começou acidentada. Logo na primeira curva, Piastri causou um acidente que o tirou da prova, assim como seu companheiro, Norris, e Fernando Alonso. Hülkenberg, que partia de boa posição, em quarto, foi o primeiro atingido pelo australiano e caiu para o fundo do pelotão. A confusão provocou a entrada do safety car, que permaneceu na pista até a quinta volta. Enquanto isso, Verstappen permaneceu intacto na liderança, reduzindo a distância para os carros da McLaren no campeonato mundial de pilotos. Com o acidente, Bortoleto, que largou na última fila, pulou para o 13º lugar. Russell pressionou Verstappen a partir da oitava volta. O britânico tentou um ataque que levou os dois pilotos para fora da pista. Ainda assim, o holandês resistiu na ponta. A disputa foi investigada pelos comissários, mas não houve penalização para o piloto da Mercedes. Na briga pela quarta colocação, Hamilton não facilitou a vida de Leclerc. O heptacampeão levou a melhor na disputa entre os ferraristas e conquistou a ultrapassagem na 10ª volta. Quando tudo parecia resolvido, Lance Stroll (Aston Martin) errou a tangência da curva 1 e bateu em Esteban Ocon (Haas) enquanto brigavam pela 12ª colocação. O novo acidente levou a uma nova entrada do safety car, que perdurou até a volta final. Confira o resultado final da corrida sprint do GP dos Estados Unidos: 1º Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 37min58s229 2º George Russell (GBR/ Mercedes), a 0s395 3º Carlos Sainz Jr. (ESP/ Williams), a 0s791 4º Lewis Hamilton (GBR/ Ferrari), a 1s224 5º Charles Leclerc (MON/ Ferrari), a 1s825 6º Alex Albon (TAI/ Williams), a 2s576 7º Yuki Tsunoda (JAP/ Red Bull), a 2s976 8º Kimi Antonelli (ITA/ Mercedes), a 4s147 9º Liam Lawson (NZE/ Racing Bulls), a 4s804 10º Pierre Gasly (FRA/ Alpine), a 5s126 11º Gabriel Bortoleto (BRA/ Sauber), a 5s649 12º Isack Hadjar (FRA/ Racing Bulls), a 6s228 13º Nico Hülkenberg (ALE/ Sauber), a 6s624 14º Franco Colapinto (ARG/ Alpine), a 8s006 15º Oliver Bearman (GBR/ Haas), a 13s576 Não completaram: Lance Stroll (CAN/ Aston Martin), Esteban Ocon (FRA/ Haas), Oscar Piastri (AUS/ McLaren), Fernando Alonso (ESP/ Aston Martin) e Lando Norris (GBR/ McLaren) 