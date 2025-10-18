F-1: Verstappen conquista pole do GP dos EUA, a 47ª da carreira; Bortoleto sai em 16º Estadão Conteúdo 18.10.25 19h57 Após a vencer a sprint do GP dos EUA, Max Verstappen voltou ao Circuito das Américas, em Austin, na tarde deste sábado para conquistar a pole da corrida principal, que acontece neste domingo, às 16h. Seus principais rivais no Mundial de Pilotos, Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, largam respectivamente na sexta e segunda colocações. O brasileiro Gabriel Bortoleto sai da 16ª posição. Foi a 47ª pole da carreira de Verstappen, que busca o quinto título seguido e tenta diminuir ainda mais a vantagem da dupla da McLaren no Mundial. O treino classificatório começou acidentado. Isack Hadjar provocou uma bandeira vermelha logo no início do Q1 ao sair da pista e parar na barreira de pneus. Com a pista reaberta, Bortoleto fez sua primeira volta rápida apenas na 19ª posição. No final do Q1, o brasileiro conseguiu momentaneamente o 15º posto, que o levaria à próxima fase da classificação, mas depois foi superado pelo argentino Franco Colapinto e larga da 16ª posição. O brasileiro também foi beneficiado pela perda de tempo de Lance Stroll e Alexander Albon, por ultrapassarem os limites da pista do Circuito das Américas. Quem ficou na primeira parte da classificação foram Bortoleto, Esteban Ocon, Stroll, Albon e Hadjar. Stroll foi punido com a perda de cinco posições no grid e sairá no último lugar. "A gente tem que ser realista. Tenho sofrido desde o primeiro treino", afirmou Bortoleto à Band, assumindo que não conseguiu acertar a Sauber, já que seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, avançou com o mesmo carro. No Q2, os pilotos que disputam as primeiras posições do Mundial conseguiram tempos suficientes para garantir presença na parte final da classificação logo no início. Os cortados foram Nico Hulkenberg, Liam lawson, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Franco Colapinto. Com pneus usados, o líder do Mundial, Piastri, foi um dos primeiros a registrar tempo no Q3 e conseguiu apenas o quarto tempo. Norris assumiu o primeiro lugar faltando cerca de 6 minutos para o final da sessão, mas logo foi superado por Verstappen, que marcou 1min32s510. O tempo da primeira volta rápida foi suficiente para conquistar a pole. No final da classificação, Norris ainda conseguiu melhorar sua posição e larga em segundo. Confira o grid de largada para o GP dos EUA de Fórmula 1: 1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s510 2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s801 3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min32s807 4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min32s826 5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min32s912 6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min33s084 7º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min33s114 8º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min33s139 9º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min33s150 10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s160 11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min33s334 12º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min33s360 13º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min33s466 14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min33s651 15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min34s044 16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min34s125 17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min34s136 18º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min34s690 19º - Isack Hadjar (FRA/RB), sem tempo 20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s540* * Punido com a perda de posições Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP dos EUA Verstappen Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00