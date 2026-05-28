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Neymar vira piada após confirmação de lesão na Seleção Brasileira

A confirmação da lesão do atacante da Seleção Brasileira gerou uma onda de piadas, montagens e comentários entre torcedores nas redes sociais às vésperas da Copa do Mundo

O Liberal

A confirmação da lesão muscular de Neymar movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (28). Após a divulgação de que o atacante da Seleção Brasileira sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, internautas reagiram com uma enxurrada de memes, comentários e brincadeiras sobre a situação do camisa 10 às vésperas da Copa do Mundo.

O diagnóstico foi confirmado pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, antes da entrevista coletiva de Casemiro e Weverton, na Granja Comary. Segundo o departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a expectativa é que Neymar volte a ficar disponível em até três semanas.

Com isso, Neymar deve ficar fora dos dois amistosos preparatórios da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. A estreia do Brasil no Mundial está marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Nas redes sociais, o nome do jogador rapidamente entrou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Muitos usuários ironizaram o histórico recente de lesões do atacante, enquanto outros lamentaram a possibilidade de o craque desfalcar o Brasil na estreia do Mundial.

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Entre os memes compartilhados, internautas fizeram comparações com situações do cotidiano, além de resgatarem episódios anteriores envolvendo problemas físicos de Neymar em competições importantes. Também circularam montagens com imagens do atacante em recuperação e referências à ansiedade da torcida brasileira.

No X, o humorista Marcelo Adnet ainda zombou de Neymar dizendo que ele está apto para "fazer stories" durante a Copa do Mundo devido os seus ferimentos. Ele republicou o seguinte comentário: "Neymar não tem condições de jogar a Copa do Mundo. Eu sinceramente não esperava isso de um técnico como Carlo Ancelotti”. Em seguida, ele escreveu: “Mas está apto para fazer stories e agradar o público alvo da seleção: o mercado”.

Confira os memes

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