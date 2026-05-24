VÍDEO: Fã tatua nome de Neymar no rosto e divide opiniões Ex-jogador de futebol e barbeiro fez homenagem ao ídolo após convocação e por identificação com problema de saúde O Liberal 24.05.26 14h25 Allan Kennedy Santos Figueiredo, um barbeiro de 22 anos de Uberlândia (MG) e ex-jogador de futebol, tatuou o nome "Neymar Jr" em seu rosto na última semana. A homenagem ao craque ocorreu logo após a convocação do atacante para a Seleção Brasileira e chamou a atenção nas redes sociais. O fã do jogador publicou em seu perfil no Instagram um vídeo mostrando a tatuagem no rosto: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A admiração de Allan por Neymar é profunda e vai além da tatuagem. Antes de se dedicar à barbearia, o jovem sonhava com uma carreira no futebol profissional. No entanto, precisou abandonar seus planos após sofrer uma lesão no joelho, similar à que o atacante teve em 2023. VEJA MAIS Carlo Ancelotti convocou Neymar sem condições de saúde, mas aposta em recuperação O jogador pode não marcar presença no próximo jogo da seleção, que será realizado no dia 31 de maio, no Maracanã Neymar ganha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram após convocação para a Copa do Mundo Somados, os 26 jogadores chamados para defender o Brasil no Mundial acumularam crescimento de aproximadamente 2,3 milhões de seguidores no Instagram Lesão que uniu ídolo e fã Allan contou ao g1 que sua carreira no futebol foi interrompida menos de um ano após sua profissionalização. A lesão, que aconteceu em 2020, foi a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, enquanto jogava pelo Uberlândia Esporte Clube (UEC). Neymar sofreu uma lesão similar em outubro de 2023, durante a derrota do Brasil para o Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante rompeu o LCA do joelho esquerdo, além de ter uma lesão no menisco, necessitando de cirurgia. Essa identificação com Neymar se intensificou após o incidente. "Foi um momento muito difícil. Em menos de um ano no time eu me machuquei. Foi até pior que a do Neymar, eu diria. Minha carreira acabou ali", relembrou Allan. Sonho interrompido e nova profissão Allan havia se profissionalizado em 2020 e jogava pelo Uberlândia Esporte Clube. Conhecido por marcar gols em campeonatos locais, ele acreditava que seguiria carreira no esporte até a lesão no joelho. A ruptura do ligamento cruzado anterior é considerada uma das mais graves para atletas, pois a recuperação geralmente leva meses. Após deixar o futebol, Allan passou a trabalhar como barbeiro. Contudo, manteve-se acompanhando a carreira de Neymar. A admiração pelo jogador cresceu ao longo dos anos, culminando na homenagem permanente em sua pele após a convocação do craque. A homenagem polêmica Ddepois da divulgação da lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, Allan fez a tatuagem "Neymar Jr" no rosto. O vídeo do procedimento rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando debates entre os internautas. O jovem afirmou que tinha convicção na convocação de Neymar. Ele revelou que uma frase do jogador serviu como grande motivação em períodos de dificuldade: "Enquanto houver 1% de chance, eu terei 99% de esperança". Quando Neymar apareceu na lista, Allan decidiu concretizar a homenagem que, segundo ele, já planejava há muito tempo. "Eu sempre acompanhei o Neymar, nos bons e nos maus momentos. Ele nunca desistiu e é isso que eu levo para a minha vida. Muitas vezes até o silêncio dele em campo me ensinava alguma coisa. A convocação foi só o gatilho para algo que eu já queria há muito tempo", contou o barbeiro. Tatuagem divide opiniões Apesar da homenagem, a tatuagem de Allan dividiu internautas. Enquanto alguns elogiaram a iniciativa, outros criticaram a escolha do barbeiro. Allan, entretanto, declarou que não se abala com os comentários negativos. Para ele, a tatuagem simboliza liberdade, paixão e uma parte intrínseca de sua própria história. O vídeo da tatuagem acumula milhares de visualizações e interações nas redes sociais. Com a crescente repercussão, Allan agora espera que sua homenagem alcance o próprio Neymar. "Quero que continuem comentando. Se chegar no Neymar vai ser incrível. Enquanto muita gente duvidava dele, eu continuei acreditando nele e no hexa. E já aviso: se o Brasil ganhar a Copa, eu tatuo ele segurando a taça", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 calculadora na mão Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada 24.05.26 13h39 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 Futebol Léo Cupertino aponta detalhes da preparação física na Seleção Brasileira Preparador físico do Paysandu passou pela CBF entre 2022 e 2024, conquistando três títulos na base. 24.05.26 8h00