VÍDEO: Fã tatua nome de Neymar no rosto e divide opiniões

Allan Kennedy Santos Figueiredo, um barbeiro de 22 anos de Uberlândia (MG) e ex-jogador de futebol, tatuou o nome "Neymar Jr" em seu rosto na última semana. A homenagem ao craque ocorreu logo após a convocação do atacante para a Seleção Brasileira e chamou a atenção nas redes sociais.

O fã do jogador publicou em seu perfil no Instagram um vídeo mostrando a tatuagem no rosto:

A admiração de Allan por Neymar é profunda e vai além da tatuagem. Antes de se dedicar à barbearia, o jovem sonhava com uma carreira no futebol profissional. No entanto, precisou abandonar seus planos após sofrer uma lesão no joelho, similar à que o atacante teve em 2023.

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Lesão que uniu ídolo e fã

Allan contou ao g1 que sua carreira no futebol foi interrompida menos de um ano após sua profissionalização. A lesão, que aconteceu em 2020, foi a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, enquanto jogava pelo Uberlândia Esporte Clube (UEC).

Neymar sofreu uma lesão similar em outubro de 2023, durante a derrota do Brasil para o Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante rompeu o LCA do joelho esquerdo, além de ter uma lesão no menisco, necessitando de cirurgia.

Essa identificação com Neymar se intensificou após o incidente. "Foi um momento muito difícil. Em menos de um ano no time eu me machuquei. Foi até pior que a do Neymar, eu diria. Minha carreira acabou ali", relembrou Allan.

Sonho interrompido e nova profissão

Allan havia se profissionalizado em 2020 e jogava pelo Uberlândia Esporte Clube. Conhecido por marcar gols em campeonatos locais, ele acreditava que seguiria carreira no esporte até a lesão no joelho.

A ruptura do ligamento cruzado anterior é considerada uma das mais graves para atletas, pois a recuperação geralmente leva meses.

Após deixar o futebol, Allan passou a trabalhar como barbeiro. Contudo, manteve-se acompanhando a carreira de Neymar. A admiração pelo jogador cresceu ao longo dos anos, culminando na homenagem permanente em sua pele após a convocação do craque.

A homenagem polêmica

Ddepois da divulgação da lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, Allan fez a tatuagem "Neymar Jr" no rosto. O vídeo do procedimento rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando debates entre os internautas.

O jovem afirmou que tinha convicção na convocação de Neymar. Ele revelou que uma frase do jogador serviu como grande motivação em períodos de dificuldade: "Enquanto houver 1% de chance, eu terei 99% de esperança".

Quando Neymar apareceu na lista, Allan decidiu concretizar a homenagem que, segundo ele, já planejava há muito tempo. "Eu sempre acompanhei o Neymar, nos bons e nos maus momentos. Ele nunca desistiu e é isso que eu levo para a minha vida. Muitas vezes até o silêncio dele em campo me ensinava alguma coisa. A convocação foi só o gatilho para algo que eu já queria há muito tempo", contou o barbeiro.

Tatuagem divide opiniões

Apesar da homenagem, a tatuagem de Allan dividiu internautas. Enquanto alguns elogiaram a iniciativa, outros criticaram a escolha do barbeiro. Allan, entretanto, declarou que não se abala com os comentários negativos. Para ele, a tatuagem simboliza liberdade, paixão e uma parte intrínseca de sua própria história.

O vídeo da tatuagem acumula milhares de visualizações e interações nas redes sociais. Com a crescente repercussão, Allan agora espera que sua homenagem alcance o próprio Neymar.

"Quero que continuem comentando. Se chegar no Neymar vai ser incrível. Enquanto muita gente duvidava dele, eu continuei acreditando nele e no hexa. E já aviso: se o Brasil ganhar a Copa, eu tatuo ele segurando a taça", finalizou.