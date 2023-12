Neymar responde críticas sobre cruzeiro 'Ney em Alto Mar': 'Fiz o máximo que pude'

Neste sábado (30), Neymar usou sua conta no Instagram para rebater críticas recebidas nas redes sociais, alegando falta de atenção aos fãs que pagaram para participar de seu cruzeiro "Ney em Alto Mar". O jogador afirmou ter "feito o que pôde" para interagir com o público, destacando as limitações para atender a todos os presentes no navio.

Uma das críticas veio da empresária Vannini, que ganhou destaque na quinta-feira (28) ao questionar a ausência de Neymar em atividades voltadas aos fãs a bordo. "Em um evento como esse, ele pelo menos devia ter marcado uma sessão de autógrafo, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece, só apareceu ontem, no camarote da balada", opinou.

Em sua resposta, Neymar ressaltou as dificuldades e afirmou ter se esforçado ao máximo. Na mesma postagem, o jogador celebrou o sucesso do cruzeiro, que chegou a Búzios na sexta-feira (29). Ele compartilhou o prazer de sentir o carinho das pessoas e ver sua família se divertindo, destacando a experiência única.

"Quem diria que eu teria meu nome em um Cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente!", escreveu.

O evento "Ney em Alto Mar" prometia três dias e três noites de entretenimento contínuo, com diversas opções a bordo, incluindo cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e opções gastronômicas. Personalidades como Virgínia, Zé Felipe, Belo e Gracyanne Barbosa também embarcaram na viagem.

Os pacotes variavam de 12 parcelas de R$ 391,67 (R$ 4.700,04) por pessoa em uma cabine quádrupla interna e sem janela, até a opção mais cara de 12 parcelas de R$ 575 (R$ 6.900) para uma cabine dupla, externa e com varanda. Todos os pacotes incluíam uma taxa portuária obrigatória de R$ 860.