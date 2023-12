Mãe de Neymar é flagrada em 'busão' após sair de cruzeiro

A mãe de Neymar Jr., Nadine Santos, passou por um momento de perrengue após o luxo do cruzeiro do filho. Ao desembarcar no porto de Santos, em São Paulo (SP) a presidente do Instituto Neymar Jr. precisou usar um ônibus para seguir viagem.

Em pé, Nadine estava com um look casual que não chamou muita atenção dos que estavam no “busão”. Apesar disso, a matriarca da família de Ney utilizou um look de policial em uma festa à fantasia, durante o cruzeiro.

Iniciado no dia 26, terça-feira, em Santos, o Cruzeiro “Ney em Alto Mar” retornou ao litoral paulista na manhã desta sexta-feira (29), após uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro (RJ). Os valores das passagens para a excursão na luxuosa embarcação MSC Preziosa giraram entre R$ 5 mil e R$28 mil. Nesses dias, diversas celebridades, cantores e influenciadores estiveram no cruzeiro com o jogador, deixando os que ficaram em terra na vontade de estar na viagem.