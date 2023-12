Suposto vazamento no Cruzeiro do Neymar preocupa internautas

O luxuoso Cruzeiro do Neymar está viralizando nas redes sociais desde que zarpou, mas não por um bom motivo. Os influenciadores vêm comentando, bastante, sobre a experiência. Com alguns elogios, porém muitas críticas teve famoso que já até abandonou o navio.

Virginia Fonseca e Zé Felipe desceram do navio, entre as reclamações da famosa estava o sinal fraco da internet e um corte no dedo. Houveram outros tipos de reclamações, como uma mãe que acredita que o ex de Bruna Biancardi deveria aparecer mais para os convidados.

O perrengue mais recente e nada chique foi anunciado pelo rapper Kawe, com mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil no X (antigo Twitter). Ele alertou nas redes sociais sobre um possível vazamento.

Suposto vazamento no cruzeiro do Neymar Jr (Foto: Instagram @neymarjr)