Pipokinha causa no cruzeiro do Neymar: cantora oferece sexo em cabine, mostra peitos e expõe rapaz

MC Pipokinha marcou presença em todos os dias do “Ney em Alto Mar”, cruzeiro do Neymar, e causou! No último dia do evento, nesta sexta-feira (29), ela lamentou o fim, e revelou ainda seus desejos funkeira: “Hoje é nosso último dia aqui no cruzeiro, e eu peguei só oito boys, queria mais dois para completar 10. Queria fazer um amor agora pela manhã e mais um pela noite. Interessados ricos, lindos e famosos com o p%# grande, chama Pi no direct, para eu te falar qual o número da minha cabine”.

Tudo o que ocorreu ao longo dos dias foi compartilhado por ela no seu perfil no Instagram.

A cantora causou algumas polêmicas durante o cruzeiro. Na festa de branco, ela apareceu com um look totalmente transparente apenas com o bico do peito coberto com um adesivo de coração e uma micro calcinha branca. Em alguns vídeos, ela aparece com os peitos para fora do vestido.

Um outro momento de Pipokinha levou o influenciador Kaio Viana para a cabine onde teriam um momento íntimo, o que não ocorreu. Ela expôs o rapaz no seu perfil no Instagram: “Ele falou que queria ficar como já fazia um tempo. Aí ele chegou aqui, eu tomei banho, ele passou creme em mim. Mas ele estava tão bêbado, mas tão bêbado, que ele dormiu! Ele dormiu comigo sentando…”.