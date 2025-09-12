Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local O Liberal 12.09.25 12h12 Evento terá inscrições gratuitas para moradores da cidade (Divulgação) Pela primeira vez, a World Trail Races (WTR), o Circuito Mundial de Corridas em Trilha, será realizada na região amazônica. A disputa ocorre no próximo dia 20 de setembro, em Serra Pelada, Curionópolis, sudeste do Pará. O evento, que também terá um engajamento social, contará com a participação de mais de 1.200 atletas. O circuito inclui provas de 4 km, Trail Run 6 km e 10 km, além da corrida infantil, a Kids Race. Moradores de Serra Pelada poderão participar da competição sem pagar taxa de inscrição. Já residentes de Curionópolis, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Eldorado dos Carajás precisam doar uma cesta básica para efetivar a inscrição. As cestas serão destinadas a cerca de 300 famílias atendidas pelo projeto Jornada Serra Pelada. “Para nós, cada evento vai além do esporte: é uma oportunidade de gerar impacto positivo e contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais. Serra Pelada marca um momento especial dessa jornada, em que promovemos a democratização do esporte, levamos a cultura da montanha a cada vez mais pessoas e construímos um legado social e ambiental, oferecendo experiências que transformam vidas e fortalecem o vínculo entre pessoas, comunidade e natureza”, declarou Gabriela Corrêa, Head de Marca da WTR. VEJA MAIS Paraense conquista a primeira medalha do Estado nos Jogos da Juventude 2025 Elisa Carine foi bronze na prova de velocidade feminina do ciclismo Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro Tenista paraense é campeão do Açaí Bowl 2025 Sub-18 Márcio Júnior representa o Instituto MM Tênis e destaca apoio da família e da equipe após vitória em torneio nacional realizado em Belém. Dentro do evento, também serão realizadas ações de sustentabilidade junto ao poder público e à comunidade local, para contribuir com outras iniciativas de impacto positivo para a região. Um dos objetivos da organização é dar visibilidade ao local. Com isso, empreendedores sociais e moradores de Serra Pelada serão o centro do evento. Segundo a organização, a etapa foi planejada em parceria com a comunidade. Assim, o circuito levará capacitação para jovens locais como assistentes de produção, a doação de mais de 200 materiais esportivos arrecadados nas etapas anteriores da WTR e a produção de troféus feitos pelas artesãs locais do projeto Mulheres de Barro, além de oficiais e outras ações. 