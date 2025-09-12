Capa Jornal Amazônia
Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez

Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local

O Liberal
fonte

Evento terá inscrições gratuitas para moradores da cidade (Divulgação)

Pela primeira vez, a World Trail Races (WTR), o Circuito Mundial de Corridas em Trilha, será realizada na região amazônica. A disputa ocorre no próximo dia 20 de setembro, em Serra Pelada, Curionópolis, sudeste do Pará. O evento, que também terá um engajamento social, contará com a participação de mais de 1.200 atletas.

O circuito inclui provas de 4 km, Trail Run 6 km e 10 km, além da corrida infantil, a Kids Race. Moradores de Serra Pelada poderão participar da competição sem pagar taxa de inscrição. Já residentes de Curionópolis, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Eldorado dos Carajás precisam doar uma cesta básica para efetivar a inscrição.

As cestas serão destinadas a cerca de 300 famílias atendidas pelo projeto Jornada Serra Pelada.

“Para nós, cada evento vai além do esporte: é uma oportunidade de gerar impacto positivo e contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais. Serra Pelada marca um momento especial dessa jornada, em que promovemos a democratização do esporte, levamos a cultura da montanha a cada vez mais pessoas e construímos um legado social e ambiental, oferecendo experiências que transformam vidas e fortalecem o vínculo entre pessoas, comunidade e natureza”, declarou Gabriela Corrêa, Head de Marca da WTR.

Dentro do evento, também serão realizadas ações de sustentabilidade junto ao poder público e à comunidade local, para contribuir com outras iniciativas de impacto positivo para a região.

Um dos objetivos da organização é dar visibilidade ao local. Com isso, empreendedores sociais e moradores de Serra Pelada serão o centro do evento. Segundo a organização, a etapa foi planejada em parceria com a comunidade. Assim, o circuito levará capacitação para jovens locais como assistentes de produção, a doação de mais de 200 materiais esportivos arrecadados nas etapas anteriores da WTR e a produção de troféus feitos pelas artesãs locais do projeto Mulheres de Barro, além de oficiais e outras ações.

