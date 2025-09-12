Paraense conquista a primeira medalha do Estado nos Jogos da Juventude 2025

A ciclista paraense Elisa Carine, de 15 anos, garantiu o bronze na prova de velocidade feminina dos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília, no Distrito Federal. A conquista, que marcou a primeira medalha do Pará na disputa, ocorreu na última quinta-feira (11), no Parque Burle Marx.

Este foi o primeiro pódio da delegação paraense na competição, que reúne atletas de 15 a 17 anos em várias modalidades. Os jogos são promovidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e têm como um dos objetivos estimular e desenvolver novos talentos para os esportes olímpicos.

Apesar de não ter levado o ouro, Elisa Carine comemorou o pódio. Segundo ela, a prova foi difícil, mas o resultado trouxe grande alegria.

“Estou muito feliz pela minha medalha de bronze, foi bem difícil. A prova contou com atletas de alto nível e eu estou muito feliz com esse resultado. Amanhã entro em mais uma prova de ciclismo, o objetivo é trazer mais uma medalha para o meu Estado”, declarou a paraense.

(Divulgação)

Ao todo, a delegação paraense terá em Brasília 217 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, divididos em blocos. Inicialmente, 52 participantes viajaram. Já nesta sexta-feira (12), o segundo grupo embarca para o Distrito Federal. O terceiro e último sairá no dia 18 de setembro para as competições no badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e vôlei.

Além do ciclismo, o Pará já estreou na competição com o atletismo, natação e tênis de mesa, que teve como representante o paraense Ryan Souza, de 15 anos. O jogador acabou perdendo na primeira rodada, mas segue firme em busca da vitória.

“É muito bom estar aqui, o clima é bem diferente. Infelizmente não ganhei a minha partida, mas amanhã [sexta-feira] vamos tentar a primeira vitória e, quem sabe, buscar uma medalha na competição", ressaltou.

Os atletas contam com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).