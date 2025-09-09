Tenista paraense é campeão do Açaí Bowl 2025 Sub-18 Márcio Júnior representa o Instituto MM Tênis e destaca apoio da família e da equipe após vitória em torneio nacional realizado em Belém. O Liberal 09.09.25 12h18 Márcio Junior - Campeão Açaí Bowl 2025 – Edição COP 30. (Imagem/Divulgação) O paraense Márcio Júnior foi campeão de tênis na categoria Sub-18 do campeonato Açaí Bowl 2025 – Edição COP 30. A competição, realizada entre os dias 1 e 4 de setembro, na Assembleia Paraense, reuniu atletas de todo o Brasil. Márcio representa o Instituto MM Tênis, gerido pelo pai e treinador, Márcio Rodrigues. Em entrevista exclusiva a O Liberal, pai e filho compartilharam a experiência da conquista e destacaram a importância de vencer um campeonato nacional. O atleta ressaltou que o apoio da equipe e da família foi fundamental para enfrentar os treinamentos intensos e não desistir durante o processo. Ele também destacou que a conquista representa um marco importante em sua carreira profissional. "Sou grato ao trabalho da minha equipe MM Tênis, à Fisioterapia NAR (Núcleo Avançado de Reabilitação), aos meus parceiros de treino e à minha família, que me apoiaram durante todo esse processo. Essa conquista significa muito para mim, não apenas pelo título, mas também pelos ensinamentos que o torneio me trouxe", afirmou Márcio Júnior. Questionado sobre as maiores dificuldades enfrentadas durante a competição, Márcio explicou que o aspecto mental foi o mais desafiador, já que era fundamental manter a atenção em cada detalhe dos jogos. Ele afirmou que, à medida que vencia mais partidas, sua confiança aumentava. “Qualquer deslize durante os jogos poderia ser fatal. Foi preciso compreender cada adversário e seu estilo de jogo, além de lidar com as variações do clima e superar a pressão nos momentos decisivos. Com o avanço do torneio, consegui ganhar muita confiança e apresentar meu melhor desempenho em quadra”, relatou o atleta. O pai e treinador do atleta, Márcio Rodrigues, também comentou sobre o trabalho realizado pela dupla. Ele destacou que estudar as estratégias dos adversários e analisar os erros do filho foi essencial para conquistar o troféu no campeonato. “Trabalhamos bastante a parte de estratégia e táticas de jogo, estudando os adversários a cada partida disputada. O foco foi manter o atleta sempre preparado para atingir seu limite e enfrentar situações adversas, como o clima e a pressão dos jogos”, explicou o treinador. A dupla faz parte do Instituto MM Tênis, um projeto social que oferece aulas gratuitas para crianças carentes. A iniciativa é difícil de manter devido aos custos elevados dos materiais, que são diferenciados e caros. No caso do atleta Márcio Júnior, ele precisa de equipamentos como raquetes de competição, bolas para treinamento, além de passagens aéreas e hospedagem para poder viajar e seguir sua carreira representando o Pará. Interessadas em apoiar podem entrar em contato pelo telefone (91) 98132-4720. 