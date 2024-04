Por quais crimes O.J. Simpson foi acusado? Conheça a trajetória do ícone do esporte americano

Após uma batalha contra o câncer, O.J. Simpson, um dos personagens mais polêmicos da história dos esportes americanos, faleceu aos 76 anos, nesta quinta-feira (11/04). Sua morte levanta uma questão que o acompanhou ao longo da vida: ele cometeu quais crimes? O ex-jogador de futebol americano foi acusado de dois casos principais:

Duplo homicídio: em 1994, Simpson foi acusado de assassinar sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e seu amigo, Ron Goldman. O caso foi altamente divulgado e televisionado, com Simpson sendo finalmente absolvido em 1995.

Roubo à mão armada e sequestro: em 2007, Simpson foi preso em Las Vegas por liderar um grupo que invadiu um hotel e cassino para roubar objetos esportivos sob a mira de uma arma. Ele foi condenado em 2008 e sentenciado a 33 anos de prisão, com um mínimo de nove anos sem liberdade condicional. Simpson foi libertado em 2017 após cumprir nove anos de sua sentença.

Outros crimes e controvérsias

Simpson teve um histórico de violência doméstica contra Nicole Brown Simpson durante seu casamento. Em 1999, ele foi acusado de agredir um paparazzo em Los Angeles.

Em 2000, ele foi acusado de agredir sua namorada na Flórida. É importante notar que Simpson foi absolvido do crime de duplo homicídio em 1995. No entanto, muitos acreditam que ele é culpado dos assassinatos. O caso O.J. Simpson continua sendo um dos casos criminais mais controversos da história americana.

Quem foi O.J. Simpson?

Orenthal James Simpson, conhecido como O.J., foi uma estrela do Buffalo Bills na década de 1970, destacando-se na NFL, a principal liga de futebol americano. No entanto, sua fama foi eclipsada pelo controverso "julgamento do século" nos anos 1990, quando foi acusado do assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown, e de Ron Goldman, garçom amigo de Nicole. O julgamento, altamente midiático, terminou com sua absolvição, mas deixou marcas em sua biografia.

Após sua carreira no futebol americano, Simpson envolveu-se em produções cinematográficas, incluindo a série de filmes "Naked Gun", conhecida no Brasil como "Corra que a Polícia Vem Aí!". No entanto, sua vida pessoal tumultuada e os eventos que culminaram em sua condenação por assalto à mão armada e sequestro em 2008 continuaram a despertar interesse e debates sobre justiça.

O documentário "O.J.: Made in America" oferece um mergulho profundo na vida e na trajetória de Simpson, revelando uma personalidade complexa. Seu legado permanece como um enigma, com sua influência na cultura popular americana sendo objeto de intensa discussão.