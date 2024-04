O.J. Simpson, ex-astro da NFL acusado de assasinato, morre aos 76 anos; veja a causa da morte

O.J. Simpson, uma das figuras mais controversas da história do esporte , faleceu em Las Vegas aos 76 anos, após uma batalha contra o câncer . A notícia foi confirmada pela família do ex-atleta através das redes sociais.

Simpson alcançou fama como jogador de futebol americano, sendo uma das principais estrelas da National Football League (NFL) durante os anos 1970. No entanto, sua vida tomou um rumo tumultuado quando foi julgado pelo duplo assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e do amigo dela, Ron Goldman, nos anos 1990. Apesar de grande repercussão, Simpson foi absolvido no que se tornou um dos julgamentos mais mediáticos da história dos Estados Unidos.

O ex-atleta voltou aos holofotes em 2008, quando foi condenado por um assalto à mão armada em um hotel-cassino de Las Vegas. Ele alegou que estava tentando recuperar itens pessoais, incluindo memorabilia esportiva, e foi sentenciado a 33 anos de prisão. No entanto, após nove anos na prisão, Simpson recebeu liberdade condicional em 2017.

O julgamento de Simpson em 1995, amplamente televisado e discutido, gerou um intenso debate sobre raça, classe social e o sistema judicial dos Estados Unidos. A decisão de inocentá-lo foi vista por muitos como um reflexo das tensões raciais e desigualdades sociais no país.

Apesar de sua carreira esportiva de sucesso, a reputação de Simpson ficou manchada por suas interações com a justiça. Seu passado turbulento e os eventos dramáticos de sua vida inspiraram inúmeras produções audiovisuais e continuam a ser um tópico de interesse público.