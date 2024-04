Campeão do SuperBowl tem mandado de prisão expedido após se envolver em acidente com 6 carros

O astro da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, Rashee Rice, do Kansas City Chiefs, teve um mandado de prisão expedido pela Polícia de Dallas, nos EUA, na quarta-feira (10/04), por envolvimento em um acidente com seis carros, que resultou em quatro pessoas feridas, no dia 30 de março.

De acordo com a repórter Josina Anderson, da CBS Sports, o wide receiver (receptor amplo), pretende se entregar antes de responder pelas acusações de colisão envolvendo lesão corporal grave e agressão grave, todas relacionadas ao acidente automobilístico.

Ainda segundo a Polícia de Dallas, o jogador e seu amigo Theodore Knox, pilotavam uma Lamborghini e um Chevrolet Corvette, e apostavam corrida ilegalmente no noroeste da cidade. Os dois perderam o controle dos veículos, causando um engavetamento com outros quatro carros. Rice e Knox fugiram do local do acidente.

Ambos irão responder pelos crimes, com sentença de cinco a 20 anos de prisão. Na última semana, o jogador do time campeão do SuperBowl publicou um pedido de desculpas nas redes sociais e afirmou estar cooperando com as investigações: ‘’Hoje, me encontrei com investigadores do Departamento de Polícia de Dallas (para depôr) sobre o acidente de sábado (30/03). Eu assumo total responsabilidade por minha parte nesta questão e vou seguir cooperando com o necessário para as autoridades’’, escreveu o atleta em seu Instagram. ‘’Eu, sinceramente, peço desculpas para todos que foram impactados pelo acidente de sábado’’.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)