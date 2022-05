Paysandu conquista 12 medalhas no Campeonato Sul-Americano de Regata, em São Paulo

Os remadores do Paysandu retornaram esta semana do Campeonato Sul-Americano de Regata e com eles várias medalhas na bagagem. A equipe alviceleste esteve representado o Estado do Pará na competição internacional, que foi disputada na raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP), no último final de semana. O clube paraense terminou a competição com a 13ª colocação na classificação geral, com quatro medalhas de ouro, cinco de prata e mais três de bronze.

Ao todo estiveram competindo 37 clubes de vários países, com o Paysandu conquistando as medalhas de ouro nas categorias oito gigante, quatro sem timoneiro, dois sem e também no skiff. A delegação do Papão foi composta pelos atletas Edgar Veras, Giordano, Beltrão, Alice Rosas, Binho, Idelvan, Marcelo e Gustavo.

Agora os remadores do Paysandu “mudam o chip” e focam na segunda regata do Campeonato Paraense, que ocorre no próximo dia 22, em Belém. O Papão venceu com facilidade a primeira regata e lidera a competição, seguido da Associação Guajará e da Tuna Luso Brasileira.