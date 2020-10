Remadores paraenses participam do programa Remo 4 da Confederação de Remo

O programa Remo 4, elaborado pela Confederação Brasileira de Remo (CBR), é uma iniciativa para desenvolver talentos olímpicos nas categorias de base em barcos coletivos por meio de uma metodologia de seleção dos atletas e o plano de treinamento para as equipes.

Em Belém, o programa teve aulas práticas e teóricas no Polo Remo 4, realizado na garage náutica do Paysandu. As atividades foram coordenadas pelo técnico líder regional, Luiz Felipe da Silva, ministradas pelo auxiliar técnico Tony Marques. O próximo polo será realizado no mês dezembro.

“Foi um programa bom, uma oportunidade para os atletas melhorarem e aperfeiçoarem seus treinos na água e em terra contando com ajuda de profissionais capacitados”, relata Fábio Cebolão, do Clube do Remo, que esteve no presente no evento.

O Remo disponibilizou um remoergometro e sua lancha nesses aos participantes nos três dias de polo. “Foi excelente. Na minha opinião deveríamos realizar esse camping durante uma semana, porém, com a presença do técnico Luiz Felipe”, comentou Alfonso Warley, supervisor técnico do Paysandu.

Os atletas da Associação Guajará relacionados ficaram de fora do programa por decisão da diretoria da associação.