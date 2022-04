Paysandu supera rivais e garante o título da primeira regata do Campeonato Paraense de Remo

Deu Paysandu nas águas barrentas da Baía do Guajará, na primeira regata do Campeonato Paraense de Remo Olímpico 2022. A competição ocorreu na manhã deste domingo (10), com a chegada no Complexo do Ver-o-Rio, em Belém. O Papão garantiu o título da abertura da competição vencendo a Associação Guajará e a Tuna Luso. Já o Clube do Remo, tradicional equipe da modalidade, não participou da primeira etapa.

Foram 12 provas disputadas nesta etapa e o Paysandu terminou a competição com 40 pontos conquistados, vencendo nove delas. As outras três foram vencidas pela Associação Guajará, que somou 30 pontos, seguida da Tuna Luso com cinco pontos. A prova do oito gigante foi vencida pelo Papão com a Associação Guajará em segundo.

O presidente da Federação Paraense de Remo (FEPAR), Luciel Caxiado, gostou do nível da competição, mas lamentou a não participação do Clube do Remo na regata.

“Foi uma regata dentro da normalidade, não teve incidentes. A única baixa que tivemos foi a não participação do Remo, clube tradicional, que está inscrito no campeonato, mas não participou das provas. Foi uma regata importante, após toda a situação provocada pela pandemia da covid-19, em que recebemos no Ver-o-Rio as torcidas, que participaram ativamente. Uma competição que marca a retomada do esporte no Estado”, disse, Luciel.

Clube do Remo

O Leão passa por uma fase de reorganização da sua Garagem Náutica e optou por não se inscrever nesta regata, mas que deve participar da segunda. Alguns remadores do clube azulino foram emprestados para a Associação Guajará.

Agenda

Ao todo serão cinco regatas na temporada 2022. A segunda regata está marcada para ocorrer no dia 22 de maio, ainda sem local definido pela FEPAR.