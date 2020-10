Talentos: programa de remo reúne atletas do Remo, Paysandu e Associação Guajará

O Programa Remo Quatro, conduzido pela Confederação Brasileira de Remo (CBR) que tem por iniciativa desenvolver talentos olímpicos nas categorias de base em barcos coletivos, chega ao estado do Pará. Foram selecionados 22 atletas, sendo oito no feminino e 14 no masculino.

O programa visa o mapeamento de remadores das categorias juniores e sub-23, a fim de fazerem parte da seleção brasileira visando os jogos olímpicos e campeonatos internacionais. A competição inicia dia 15 e segue até o dia 17 na sede náutica do Paysandu, na Cidade Velha, a partir das 6h.

O treinamento previsto cumprirá a programação nacional elaborada para o Remo 4 e será liderado pelo técnico Luiz Felipe da Silva, de Natal (RN) e pelo auxiliar técnico regional Tony Marques, que vai liderar o projeto presencialmente. Por conta da pandemia, Luiz Felipe não vem a Belém.

De acordo com o programa, os técnicos de clubes da região são convidados a participar e a construir este projeto em conjunto, trocando informações e realizando mesa redonda sobre eventos nacionais e internacionais.

Os selecionados

No feminino: Adriane Santana, Camile Vitória [Paysandu]; Yasmin Silva dos Santos, Camile Rodrigues Cunha e Richely Leandra, do Clube do Remo; Laura Silva Araújo, Nicolle Gomes de Souza e Estefani Cristina Brígida, da Associação Guajará.

Masculino: Yannon Franco, Fernando Kennedy, Edson Henrique, Luiz Rodrigues e Ezequiel Correa, do Remo; Matheus Lobato, Ricardo Alves e Renan Rodrigues, Associação Guajará; Elias Nonato, Bernardo Amaral, Allysson Santos, Athos Paixão, Evanderson Ribeiro e Wesley Guedes, do Paysandu.