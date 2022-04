Paraense alcança nono lugar no circuito nacional de Bodyboard

A paraense Alexandra Ereiro conseguiu destaque na concorrida primeira etapa do circuito nacional de Bodyboard, disputado no Rio de Janeiro. A atleta conseguiu a nona posição na classificação geral do São Conrado Classic, assegurando participação na etapa seguinte do circuito, que será realizada em Itacoatiara, no Ceará.

O desempenho de Alexandra, segundo a própria, foi muito acima das expectativas, haja vista as dificuldades anteriores ao evento, como a lesão no ombro que dificultou a preparação. “Mas mesmo assim eu vim para pontuar na abertura do Brasileiro 2022. Treinei bem. Passei na segunda e rodei na terceira fase, terminando em 9º lugar e dentro do circuito brasileiro 2022. Estou mega ultra feliz”, disse.

O resultado garante a permanência no circuito, que reúne os melhores praticantes da modalidade no país e permite a ascensão aos campeonatos internacionais, que Alexandra quer participar. “Mesmo com o mar bastante difícil e com ondulação mudando toda hora, eu consegui me sair bem. Agora é manter o foco para a próxima etapa em Itacoatiara e mundial”, destaca.

Em meio aos maiores nomes da modalidade, Alexandra destaca que seu resultado é uma somatória de esforços. “Mesmo assim, consegui entrar passando das trails e perdendo já nas oitavas de final. Assim, eu garanti vaga para a 2ª etapa e vou rumo à 1ª etapa do circuito mundial em junho, no Espírito Santo”, conclui.