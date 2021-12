No bodyboard, paraense fica em quarto lugar em torneio no Ceará

A paraense Alexandra Ereiro ficou em quarto lugar no torneio Prainha Contest Bodyboard Pro, que ocorreu no Ceará, no último final de semana. Com a pandemia, a atleta não conseguiu participar de muitas competições, além disso, ela havia sofrido uma lesão e não estava 100%. Mas Alexandra finaliza o ano contente com o resultado.

“O Ceará é cenário de grandes atletas do bodyboard, principalmente no feminino. Fiz a final com a campeã brasileira Patrícia Setúbal. Na primeira fase passei em primeiro lugar na minha bateria. Já na final não me achei nas ondas e o mar estava difícil. Faltando 15 segundos peguei uma onda boa, mas não segurei na finalização. Estou super feliz com o quarto lugar, meu pódio foi lindo e muito competitivo”, analisou Alexandra.

A atleta viajou junto com os "gêmeos do bodyboard”, Lucas e Mateus Ferreira para a competição. Os meninos não conseguiram avançar para as semifinais. Mas, Alexandra ressalta que a participação vai ser importante para o amadurecimento profissional deles.

“Não é fácil. Mas o importante é estar aqui competindo para pegar experiência e evoluir. Agora é focar em 2022”, concluiu a atleta.