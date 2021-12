'Gêmeos do bodyboard' viajam para primeira competição fora do Pará

Levados pelas ondas, se divertindo e relaxando com elas, os gêmeos Lucas e Mateus Ferreira, de 20 anos, encontraram no bodyboard uma paixão e oportunidade de mudança de vida. Superando as adversidades, neste fim de semana, os meninos de Salinas saem do Pará para tentarem ganhar o mar do Ceará, na competição Prainha Contest Bodyboard Pro.

"É a primeira vez que a gente sai do Pará para competir. E nós somos os únicos bodyboards que saem do Pará para disputar uma competição fora”, disse Lucas.

Eles vão acompanhados da principal referência na modalidade no estado, Alexandra Ereiro, que também vai competir. Apesar do campeonato ser de alto nível, a paraense está confiante de que fará um bom torneio e ter uma equipe paraense disputando é muito importante para a atleta.

“Eu estou muito feliz, é a primeira vez que a gente compete juntos, eu esperei muito por esse dia. Eu sempre tive vontade de estar com uma equipe, porque em 15 anos de competição, eu nunca vi um paraense a não ser eu. E agora temos outros atletas”, disse Alexandra.

Começo

Moradores do Atalaia, a entrada dos gêmeos no mundo esportivo se deu por meio do pai, que era surfista e os levava para a praia. Eles contam que no início, surfavam com pranchas de geladeiras e isopor. Eles continuaram assim até Alexandra fazer um treino de bodyboard e ver potencial neles.

Mateus Costa e Lucas Costa, gêmeos de Salinópolis, viajaram para primeira competição fora do Pará (Márcio Nagano/O Liberal)

Foi por meio do Projeto Bodyboard Pará, criado por Alexandra, que os meninos passaram a treinar. Assim, além de ser o principal nome da modalidade no estado, a atleta tem um papel fundamental na construção da carreira de Lucas e Mateus.

“A nossa relação continua sendo muito firme. Somos bem próximos. Quando começamos não sabíamos nada e ela nos instruiu, ensinou e hoje estamos aqui”, ressaltou Lucas.

Inspiração

Como são poucos os representantes paraenses no bodyboard, Mateus relata que a equipe carrega nas costas a responsabilidade de representar o Pará e de ser exemplo para outros jovens que desejam seguir no esporte: “Eu acredito que essa galera que está surgindo tem a gente como inspiração, porque nós estamos na frente [do esporte], saímos para competir”, pontuou Mateus.

Mateus Costa e Lucas Costa, gêmeos bodyboard Mateus e Lucas conheceram o esporte através do projeto Bodyboard Pará, de Alexandra Ereiro Márcio Nagano/O Liberal Modalidade é bastante praticada na Região do Salgado Paraense Márcio Nagano/O Liberal Gêmeos têm 19 anos e sonham em se profissionalizar na modalidade Márcio Nagano/O Liberal

Além de serem exemplo no esporte, os meninos se preocupam em ajudar os amigos da comunidade, com o objetivo de que eles não fiquem vulneráveis aos males da sociedade.

“Os meninos chegam lá em casa, pedem uma prancha, a gente empresta e o que temos em mente é de que vamos ajudar eles. Ao invés de estarem com aqueles amigos de [influências] erradas, eles vão surfar”, declarou Mateus.

O Pará saltou de um representante no bodyboard para três. Lucas e Mateus estão construindo o futuro deles na modalidade, graças ao olhar sensível de Alexandra. O que leva a crer que existem vários talentos, espalhados pelo estado, esperando por uma oportunidade para serem lapidados.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)