Atleta paraense disputa primeira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard no Rio de Janeiro

Principal nome do bodyboard no Pará, Alexandra Ereiro inicia a temporada 2022 com a disputa na primeira etapa do Circuito Brasileiro da modalidade, o São Conrado Classic. A competição ocorre entre os dias 14 e 17 de abril, no Rio de Janeiro. A paraense compete na categoria profissional.

VEJA MAIS

Alexandra espera estrear bem no torneio nacional. Mesmo com alguns problemas musculares, a atleta paraense já está no Rio de Janeiro e disse que vai entrar no mar em busca de pontos.

“Eu tive um problema no ombro, ele está muito ruim. Mas mesmo assim eu vim para pontuar na abertura do Brasileiro 2022. Treinei bem ontem. Hoje só olhei para não forçar muito o ombro”, relatou Alexandra.

Em dezembro do ano passado, a paraense conquistou um quarto lugar no último circuito do ano, que foi o Prainha Contest Bodyboard Pro. Agora, a expectativa é de que esta temporada seja melhor.

O São Conrado Classic marca a abertura do calendário nacional e recebe os maiores atletas do Bodyboard brasileiro. A etapa é três estrelas e conta com R$35.000,00 em dinheiro como premiação para as categorias profissionais. Além disso, os primeiros colocados recebem pranchas, nadadeiras, troféus e kits.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)