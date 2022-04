Na luta principal do UFC, paraense Amanda Lemos enfrenta ex-campeã Jéssica ‘Bate-Estaca’

Amanda Lemos faz a primeira luta principal da carreira. Número 10 do ranking do peso-palha do UFC, ela vai enfrentar a paranaense Jéssica "Bate-Estaca", ex-campeã da categoria, neste sábado (23), em Las Vegas. Até agora, este é o combate mais importante da paraense na organização. Em entrevista ao OLiberal.com, Amanda contou um pouco sobre parte da estratégia para o duelo.

“A gente treinou de tudo. Meu jiu-jitsu melhorou muito, meu grappling. As pessoas pensam que eu só luto em pé, mas eu evolui demais e, se tiver oportunidade, sábado vou mostrar isso. Jéssica é dura, bate forte, mas eu também bato duro e vamos ver o que vai acontecer”, declarou Amanda.

A paraense é uma das principais apostas do UFC. Cotada como futura campeã, Amanda vem de cinco vitórias consecutivas, a última foi contra a norte-americana Angela Hill. Aos 34 anos, ela tem um cartel de 11 vitórias, uma derrota e uma luta sem resultados.

Jéssica “Bate-Estaca” foi campeã peso-palha em 2019, quando derrotou Rose Namajunas com um golpe homônimo ao seu apelido. Contudo, na primeira defesa de cinturão, ela perdeu para a chinesa Zhang Weili. A paranaense subiu de categoria e chegou a disputar o título do peso-mosca contra Valentina Shevchenko, mas não conseguiu vencer. Agora, a luta contra a paraense marca o retorno dela à sua categoria de origem.

O combate entre Amanda Lemos e Jéssica “Bate-Estaca” promete ser movimentado e bem disputado. O UFC Vegas 52 ocorre neste sábado (23), em Las Vegas, a partir das 19h, com o card preliminar.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)