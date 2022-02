Paraense Amanda Lemos faz sua primeira luta principal no UFC: ‘A mais importante da minha carreira’

Em busca do cinturão, a paraense Amanda Lemos fará a sua primeira luta principal no UFC. O evento ocorre no dia 23 de abril, ainda sem local definido. O confronto será contra a ex-campeã do peso-palha, Jessica “Bate-Estaca”. Em entrevista ao UFC Brasil, a lutadora ressaltou a felicidade que sente por estar no main event da organização.

"Foi incrível quando recebi a notícia. Começando 2022 com uma luta principal, eu fiquei super feliz. A Jéssica e eu temos tudo para entregar para o público um lutão. A expectativa está a mil", comentou a paraense que é a número 10 do ranking.

VEJA MAIS

A expectativa de Amanda é que, caso vença, suba para o Top 5 da divisão e entre na lista de desafiantes ao cinturão de Rose Namajunas. "É a luta mais importante da minha carreira até o momento. Quero fazer três lutas esse ano. Ganhar duas e fazer a última do ano pelo cinturão", revelou a paraense.

Pelo fato de ambas serem agressivas, Amanda acredita que o embate será muito interessante. Ela garantiu que o combate terá momentos de força, técnica e muita “porrada”, na hora certa.

A luta principal pode chegar a 25 minutos de duração, por isso, Amanda já começou a preparação para o duelo. No entanto, segundo ela, o combate não vai durar os cinco rounds.

"É a primeira vez que eu vou lutar [evento principal], é tudo novo. Acho que não vou lutar os cinco, vai ficar só no papel. Mas me deu uma força imensa para treinar", contou.

Jessica não ganhou o apelido “Bate-Estaca” à toa. A lutadora já nocauteou algumas atletas, incluindo a atual campeã, com o golpe homônimo. Contudo, isso não é um problema para a paraense.

"A Jéssica não levanta. Não deixo (risos). Já tenho um plano. É uma das habilidades dela, dar as braçadas, fazer a pegada e fazer voar o povo, mas comigo não", avisou Amanda.